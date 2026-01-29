Oprava lávky v Radonicích vyjde na více než 22 milionů korun

Oprava lávky přes řeku Ohře v Radonicích nad Ohří na Lounsku by měla začít už tento měsíc, záležet však bude na klimatických podmínkách.
Práce by měly trvat do května. Náklady jsou 22,4 milionu korun, investorem je Ústecký kraj.
Po celou dobu bude lávka uzavřena. Stavaři lávku opraví a dojde také k jejímu statickému zesílení. Bez stavebních úprav by lávka nemohla součástí plánované národní cyklotrasy.
S návratem automobilové dopravy na lávku se nepočítá. Auta po ní mohla jezdit do roku 2017. Po pádu obdobné lávky v pražské Troji došlo k jejímu uzavření, kontrola ukázala, že je poškozená.
Městys Peruc, pod který Radonice spadají, ji nechal částečně opravit, aby ji mohli využívat alespoň chodci.
Městys pak roky jednal s Ústeckým krajem, aby nákladnou celkovou rekonstrukci financoval.