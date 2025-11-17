Důvodem je oprava výjezdu z „kruháče“ do ulice Palachova.
Omezení potrvá od 18. listopadu do 9. prosince a dotkne se veškeré dopravy kromě MHD.
Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...
Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...
Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.
Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...
Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...
Do Technického muzea ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku se lidé budou moci poprvé podívat 30. prosince. Pardubický kraj pro muzejní účely přestavuje bývalou...
V bývalé bramborárně u Domova sv. Josefa v Žirči na Trutnovsku vzniká infocentrum a expozice věnovaná zahradám. Přestože Oblastní charita Červený Kostelec získala na rekonstrukci čtyřicetimilionovou...
Když se Martina Huběnková z Uničova na Olomoucku dozvěděla, že v nedalekém Valšově Dole končí životy velkého počtu žab pod koly aut, rozhodla se jednat. Obojživelníci v části Dlouhé Loučky migrují na...
Absolventi oboru animace Filmové akademie Miroslava Ondříčka (FAMO) v Písku zůstávají z velké části v oboru. Někteří z nich se však nevěnují filmu, ale po...
Ostravský městský útulek pro psy se řadu týdnů stará o štěňata, jejichž životní start nebyl přívětivý. Pět štěňat totiž někdo odložil v krabici u objektu útulku v Ostravě-Třebovicích. Další dvě...
Louny příští rok zaplatí přes 90 milionů korun za nástavbu pavilonů na základní škole Přemyslovců. Úpravami vzniknou dílny, zázemí pro děti či kabinety. Město...
Ve Šluknově na Děčínsku přibylo další místo, kde mohou obyvatelé odložit tříděný odpad.
Řidiči musí v Ústí nad Labem počítat s několikatýdenní uzavírkou okružní křižovatky Hvězda u Vrchlického sadů.
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, Městské divadlo v Mostě a mostecký magistrát chystají na 17. listopadu „Sametovou oslavu 17. listopadu“. Účastníci se mohou těšit na hudbu, výstavu či třeba...