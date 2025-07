S dopravními komplikacemi musejí v nadcházejících mesících počítat řidiči na silnici 1/27 u Litvínova. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo opravu 1,5 kilometru dlouhého úseku komunikace mezi okružní křižovatkou u litvínovských ulic Lomská, Jiráskova a S. K. Neumanna a dále směrem na Most.

Opravu silničáři provedou technologií recyklace za studena. „Jedná se o proces, při kterém se vozovka frézuje a následně míchá s pojivem přímo na místě, tím se vytvoří nová vrstva vozovky. Tato metoda je šetrná k životnímu prostředí a ekonomicky výhodná,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Součástí projektu je také obnova vrchní vrstvy vozovky na mostě, obnova krajnic a vyčištění odvodňovacích prvků.

Stavební práce potrvají do října a jsou rozděleny do tří etap. V první budou muset řidiči ve směru na Most využít objízdnou trasu. V dalších etapách bude doprava řízena kyvadlově. Opravy vyjdou na 26,8 milionu korun bez DPH.