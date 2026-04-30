Oprava vstupní haly Centrální školní jídelny v Litoměřicích je hotová

Rekonstrukce vstupní haly Centrální školní jídelny v Litoměřicích, která se nachází ve Svojsíkově ulici, je po několika měsících hotová.
Obnova se týkala vstupní haly, sociálních zařízení, šaten a administrativního a technického zázemí.
„Velkou proměnou prošla právě vstupní část budovy, která byla nově dispozičně upravena a přehledněji uspořádána. Původní vnitřní příčky, zastaralé vybavení i povrchy byly odstraněny a nahrazeny moderními materiály. Nové jsou podlahy, podhledy i venkovní přístupové schodiště. Úpravami prošly také šatny a sociální zařízení, které nyní odpovídají současným standardům,“ uvádí mluvčí Litoměřic Michaela Rozsypalová s tím, že nové jsou také rozvody vody, kanalizace, vytápění i elektroinstalace.
Práce začaly zhruba loni v polovině roku, litoměřická radnice za ně zaplatila přibližně 12 milionů korun.