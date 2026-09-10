Opravené hradby v Žatci se pyšní originálním osvětlením

V dotčeném úseku jsou nové cesty, zeleň či místa k posezení s výhledem na čtvrť Podměstí a Krušné hory. Prostor také doplňují čísla a nápisy připomínající historické události.
Hradby se dále pyšní osvětlením, u nějž lze různě měnit intenzitu. „Například v noci bude možné jas snižovat, aby světlo nebylo rušivé. To se ale bude postupně ještě ladit,“ říká vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Šinkovicová.
„Hlavně ve večerních a nočních hodinách jsou rekonstruované hradby novou dominantou města díky originálnímu osvětlení, které zdůrazňuje i ty části prostory, které se nerekonstruovaly – například hradební zdi. Spodní osvětlení pak zdůrazňuje ve večerních hodinách reliéf cesty,“ dodává mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal.
V prostoru hradeb jsou podle Šinkovicové ještě některé vady a nedodělky, které se budou postupně odstraňovat. „Ale nijak nebrání užívání,“ ubezpečuje.
Také se stále čeká na kolaudaci nového parkoviště, které vzniklo u cesty k divadlu. Nabídne šest míst pro auta. „Kolaudační rozhodnutí, k němuž se vyjadřovalo více účastníků řízení než v případě hradeb, bude vydáno nejspíše ještě během srpna,“ nastiňuje Kassal.
V upraveném úseku pak ještě město plánuje opravu fasády Libočanské branky.
Zároveň už se také připravuje proměna další části hradeb. „Bude se týkat prostor pod pivovarem a odbor rozvoje města už má stavební povolení, dalším krokem bude příprava výběrového řízení na zhotovitele,“ doplňuje Kassal.