Opravované koupaliště v Jirkově už má tobogány

Autor: bc
  6:59
Na koupališti v Jirkově, které prochází opravami, už jsou nové tobogány. Delší měří 50 metrů, kratší 13 metrů.

Nové tobogány na koupališti v Jirkově | foto: archiv města Jirkov

U obou budou instalovány semafory, a to jednak kvůli a bezpečnosti a jednak kvůli tomu, aby u nich nemusel být stálý dozor.

Nejde však o jediné prvky, které rekonstrukce přinese. Dětský bazének získá nový vodní hřib a skluzavku. Také zde bude vestavěna část pro nejmenší děti o velikosti 48 metrů čtverečních. Opravou dále procházejí bazénové vany a stávající keramický obklad nahradí bazénová fólie. Dělají se také nové technologické rozvody.

Práce by měly skončit krátce před letními prázdninami. Termín se tak zhruba o měsíc opozdil, a to kvůli nepřízni počasí.

Celá rekonstrukce vyjde město na 35 milionů korun.

