U obou budou instalovány semafory, a to jednak kvůli a bezpečnosti a jednak kvůli tomu, aby u nich nemusel být stálý dozor.
Nejde však o jediné prvky, které rekonstrukce přinese. Dětský bazének získá nový vodní hřib a skluzavku. Také zde bude vestavěna část pro nejmenší děti o velikosti 48 metrů čtverečních. Opravou dále procházejí bazénové vany a stávající keramický obklad nahradí bazénová fólie. Dělají se také nové technologické rozvody.
Práce by měly skončit krátce před letními prázdninami. Termín se tak zhruba o měsíc opozdil, a to kvůli nepřízni počasí.
Celá rekonstrukce vyjde město na 35 milionů korun.