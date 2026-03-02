Město uspělo se žádostí, poskytnutý balík peněz z Integrovaného regionálního operačního programu činí téměř 14,2 milionu korun. Radnice ze své kasy doplatí 2,5 milionu korun.
„Projekt zahrnuje modernizaci exteriérů i interiérů dolní a horní stanice lanové dráhy s důrazem na zachování historické podoby z 60. let 20. století. Součástí záměru je také rozšíření expozice o historii a fungování lanové dráhy a zpřístupnění technického zázemí návštěvníkům formou komentovaných prohlídek,“ přiblížila Kateřina Osvaldová z městského úřadu.