„Základní stavební práce uvnitř objektu jsou v podstatě dokončeny od začátku prosince. V současné době se čeká na kolaudaci stavby a na dokončení drobných oprav u výtahu. Termín dokončení investice včetně kolaudace je proto nyní plánován na konec února,“ uvedla Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje, který kulturní organizaci spravuje.
V muzeu aktuálně probíhá podle Fraňkové malování a úklid prostor. Běží také výběrové řízení na nové výstavní panely v hlavním prostoru muzea. „Nad rámec původního projektu byly řešeny podlahy v přízemí objektu a v expozici o vývoji lodní dopravy na Labi,“ dodala Fraňková s tím, že celkové náklady na rekonstrukci by měly být 20,8 milionu korun.
Otevření muzea je v návaznosti na dokončení prací plánováno na březen. „Výstavní program je připravován na jarní a letní období,“ popsala mluvčí kraje.
Muzeum se nachází v centru Děčína v budově bývalého loveckého zámečku Thun-Hohensteinů z první poloviny 18. století. Některé části historického objektu už byly ve velmi špatném stavu, proto kraj přistoupil k jejich rekonstrukci.
Součástí renovace, která odstartovala loni v květnu, byla například výměna topného systému, stavební úpravy výstavních prostor v levé části prvního patra nebo vybudování parkoviště pro zaměstnance a venkovního výtahu pro handicapované návštěvníky, který je vyveze do prvního patra.