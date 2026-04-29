U požáru aktuálně zasahuje 17 jednotek. „Vyhlášený je třetí stupeň poplachu,“ uvedli hasiči na síti X. K zásahu povolali policejní vrtulník. Hoří v části obce Hrad Osek. Hasiči požár dohašují.
Hoří les na Teplicku. Hasiči povolali vrtulník, práci jim komplikuje vítr
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná
„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....
Ve zlínském obchodním centru unikla neznámá látka, policie evakuovala 150 lidí
Policie evakuovala asi 150 lidí z objektu obchodního centra Albert ve zlínské části Prštné. Po úniku prozatím neznámé látky záchranáři na místě ošetřili několik z nich. Policie o události informovala...
Kraj by chtěl, aby karlovarské letiště přešlo pod armádu
Vedení Karlovarského kraje by chtělo, aby se Letiště Karlovy Vary stalo vojenským letištěm s civilním provozem. Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) by se tím...
Na Velkém Dářku na Žďársku budou od pátku do neděle jachtařské závody skautů
Na Žďársku budou od pátku do neděle jachtařské závody skautů s doprovodným programem. K dvousethektarovému rybníku Velké Dářko přijedou posádky ze skautských...
Příběh Majáků na konci světa oživí loutky na hladině českobudějovického rybníka
Neobvyklým jevištěm loutkového divadla bude v pátek hladina rybníka Bagr v českobudějovickém parku Stromovka. Premiéra představení Majáky na konci světa zavede...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Požár obří líhně kuřat Agrofertu. Z budovy vyhnal desítky zaměstnanců
Třicet zaměstnanců velkokapacitní líhně kuřat patřící koncernu Agrofert muselo být v úterý po poledni evakuováno kvůli požáru střechy jedné z budov v průmyslovém areálu v Chropyni na Kroměřížsku. K...
Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky
Začala opožděná stavba šestnáctikilometrového úseku dálnice D35 z Hořic do Úlibic na Jičínsku. Řidičům se otevře na jaře 2029. Stavbu zahájilo dnes Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Úsek vybuduje...
Za žárlivosti zapálil chatku, kde málem uhořeli dva lidé. Senior dostal 15 let
Ostravský krajský soud vynesl ve středu rozsudek za brutální žhářský útok ze žárlivosti, který jen zázrakem neskončil tragédií. Sedmašedesátiletý Vojtěch Zaremba podle obžaloby o vánočních svátcích v...
Obří investice u Žatce. Firma chce do zóny nalít miliardy a přijmout tisíc lidí
Ve strategické průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce na Lounsku uvažuje zájemce o investici ve výši deset miliard korun. Zaměstnat by mohl tisíc lidí. Radní Ústeckého kraje schválili realizaci ve...
Hanácká kasárna se otevírají veřejnosti, sídlit zde bude i Divadlo Tramtarie
Památkově chráněný areál Hanáckých kasáren v centru Olomouce, který před rokem koupila brněnská společnost Salibary podnikatele Richarda Saliby, získá nové...
Firma chce v Olomouci dekontaminovat až 1500 tun zdravotnického odpadu ročně
Zařízení na úpravu a dekontaminaci až 1500 tun zdravotnického odpadu ročně plánuje instalovat v průmyslové oblasti v Olomouci-Hodolanech společnost...
ESTEBAN Nesebar - Apartmán s jednou ložnicí na splátky až na 5 let
Nesebar, ESTEBAN, Bulharsko
2 802 550 Kč
Pálení čarodějnic letos provází vysoké riziko požárů. Hasiči poradili, na co si dát pozor
Riziko požárů v Česku výrazně roste a odborníci varují před nebezpečným obdobím. Kombinace sucha a větru vytváří ideální podmínky pro rychlé šíření ohně. Kritické dny přicházejí právě nyní, a to i v...
Odsuzuji tě k zhoubě. Muž křičel nacistická hesla a vyhrožoval, zadržela ho zásahovka
Policie ve středu odpoledne zasahovala ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožoval fyzickým napadením svému okolí. Muže zadržela v jednom z bytů obytného domu zásahová jednotka a...