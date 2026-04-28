Osobní vůz na Děčínsku po srážce s jiným autem narazil do stromu, řidič zemřel

Po srážce dvou osobních aut mezi Rumburkem a Šluknovem na Děčínsku dnes ráno zemřel řidič jednoho z nich. Jeho vůz po střetu narazil do stromu.Na webu o tom informovali hasiči z Ústeckého kraje.
Zprávu o nehodě hasiči dostali krátce po 08:00. "Jedno z vozidel po střetu narazilo do stromu," uvedli hasiči. Člověk, který toto auto řídil, podle nich utrpěl smrtelná zranění. Nikdo další zraněn nebyl.
U nehody hasiči provedli protipožární opatření. Na místo přijela také policie. Silnice byla po dobu zásahu nejdříve zcela uzavřená, před plným obnovením provozu auta nějaký čas jezdila kolem místa nehody kyvadlově.