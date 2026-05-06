„Vrchol idiotství.“ U cyklostezky našli mrtvého čápa, obec pátrá po střelci

„Je to vrchol idiotství. Pro 99 procent lidí je čáp symbolem něčeho hezkého, pohody,“ uvedl zoolog Petr Hora, který se kroužkování čápů v regionu věnuje čtyřicet let. Přiklání se k variantě, že nešlo o nehodu, ale o přímý útok na ptáka.
Právě k Horovi se mrtvé zvíře dostalo. U cyklostezky směrem k obci Zaječice ho před několika dny nalezl kolemjdoucí. „Měl už druhotně ohlodanou hlavu, zřejmě od lišky nebo kuny, takže ta mršina mohla být dva až tři dny stará,“ uvedl. V těle zvířete našel broky.
Pták podle Hory mohl před smrtí trpěl. „Když mají tito ptáci poraněný prsní sval, nemohou létat. Pak už jen bezmocně chodí po zemi,“ vysvětlil Hora s tím, že k činu mohlo dojít prakticky kdekoliv v okolí.
Přestože je čáp bílý zákonem chráněným živočichem, zoolog incident policii nehlásil. „Trestní oznámení jsem neřešil. Mám zkušenosti z celé republiky, že policisté to často neřeší, zvlášť když to není okamžité, musí se platit pitva a další věci. Už by nic nezmohli,“ míní skepticky Hora.
Obec Otvice však událost nenechala bez odezvy a na svých webových stránkách a na sociální síti zveřejnila výzvu pro občany. „Pokud by někdo zaznamenal pohyb osob se vzduchovkou nebo jinou střelnou zbraní v období konce března a dubna, případně měl jakékoliv informace, které by mohly pomoci objasnit tuto událost, prosíme o jejich sdělení na obecní úřad,“ žádá tamní radnice.
Podle Hory mohl být čáp být trnem v oku někomu kvůli své potravě. „Myslivci je občas nemají rádi, protože čáp dokáže sebrat kuřátko nebo čerstvě narozeného zajíce. Nebo to mohla být klukovina,“ zamyslel se Hora.
Dobrou zprávou v smutném příběhu je fakt, že hnízdo v Otvicích nezůstalo prázdné dlouho. Příroda si poradila po svém. Po několika dnech, kdy byl jeden z čápů nezvěstný a hnízdo načas osiřelo, se osamělému jedinci podařilo najít nového partnera. „V současné době již nový pár sedí na vajíčkách a existuje tak naděje, že hnízdění bude úspěšné,“ uvedla obec.
Čápi nehnízdí v Otvicích dlouho. Hnízdo tam bylo instalováno teprve loni v únoru. Krátce na to tam zahnízdil první pár. Vyvedl tři čápata. Ptáci se pro místní okamžitě stali velkou atrakcí. Letos se čápi do Otvic vrátili v polovině března.