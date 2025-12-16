Tragédie v Kadani. Z paneláku vypadl mladistvý a zemřel

Policisté věk ani pohlaví mrtvého neuvedli, podle informací deníku Blesk však šlo o mladistvého teenagerovského věku. „Okolnostmi celé události se kriminalisté zabývají,“ uvedla mluvčí.
„Mladistvá osoba spadla z balkonu v mezipatře. Konkrétně se jednalo o mezistupeň mezi šestým a sedmým poschodím,“ dodala Glogovská na dotaz iDNES.cz.
Město Kadaň, kde došlo k pádu mladistvého
