Paraglide spadl před devátou hodinou večer. Na pomoc zraněnému letci vyrazily pozemní posádky záchranářů, které povolaly také vrtulník.
„Na místě jsme ve spolupráci s posádkou Letecké záchranné služby Praha poskytli zraněnému potřebnou péči,“ uvedli záchranáři.
Paraglidista při pádu utrpěl středně vážná zranění. Po prvotním ošetření a stabilizaci na místě ho záchranáři transportovali do pražské Fakultní nemocnice v Motole k dalšímu vyšetření a péči.
Přesné příčiny a okolnosti pádu jsou předmětem dalšího šetření. Vrch Raná je vyhlášeným centrem paraglidingu.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz