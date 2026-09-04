Památky v Ústeckém kraji navštívilo o prázdninách více lidí než loni

Státní památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) v Ústeckém kraji mají za sebou úspěšnou prázdninovou sezonu. Památky v kraji navštívilo v letních měsících více lidí než loni. V červenci to bylo zhruba o 4000 návštěvníků více, srpnová návštěvnost vzrostla meziročně asi o 3000 lidí. Turisté měli zájem především o hrad Házmburk a zámek Ploskovice. Nárůst zaznamenaly také Libochovice. Letošní prázdniny završila Hradozámecká noc. ČTK o tom informovala mluvčí NPÚ Alena Michálková.
Památkové areály navštívilo letos za červenec a srpen 74.084 lidí. "Letošní návštěvnost nás těší a ukazuje, že zájem o památky v Ústeckém kraji je stále velmi silný. Vedle klasických prohlídek návštěvníky oslovují také nové prohlídkové trasy a pestrý program, který jednotlivé objekty během sezony připravují," řekla Michálková.
Házmburk a Ploskovice patřily k nejvyhledávanějším památkám po celé prázdniny. V první části léta byl mírně navštěvovanější zámek Ploskovice, který od začátku do konce července přivítal 6173 lidí, zatímco Házmburk navštívilo 6129 lidí. V srpnu se jejich pořadí obrátilo. Třetí nejnavštěvovanější památkou v srpnu byl zámek Jezeří, který navštívilo více než 4500 lidí. Podle NPÚ zaznamenaly výraznou změnu také Libochovice, u kterých návštěvnost meziročně v srpnu vzrostla o 116 procent.
Letní sezonu na památkách zakončila Hradozámecká noc. Památky nabídly večerní a kostýmované prohlídky, koncerty, divadelní představení i další speciální program. V Ústeckém kraji se do programu zapojily například Házmburk, Ploskovice, Stekník, Velké Březno a Krásný Dvůr.
Návštěvnická sezona na památkách pokračuje i po prázdninách. Ploskovice připravují na 12. září dětskou prohlídku s Večernicí, v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě se 11. a 12. září uskuteční Mostecká slavnost. Na Stekníku se 28. září bude konat program ke svátku svatého Václava a Duchcov nabídne 10. října večerní hranou prohlídku.
V Ústeckém kraji je 11 z celkem 106 zpřístupněných objektů ve správě NPÚ. Jsou to státní hrad Házmburk, zámky Benešov nad Ploučnicí, Duchcov, Jezeří, Krásný Dvůr, Libochovice, Ploskovice, Stekník a Velké Březno, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě a kostel sv. Floriána v Krásném Březně.