Do paneláku s narušenou statikou se vrátí část obyvatel, dům už je stabilní

Obyvatelé jednoho ze dvou vchodů panelového domu s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově se zhruba po dvou měsících budou moci začít vracet domů. Pokyn k tomu dá statik. Další náležitosti budou na společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Dům lidé opustili v srpnu poté, co čidlo na domě upozornilo na pohyb. Nejprve se evakuoval první vchod, později museli odejít i lidé z druhé poloviny domu.

Dům v Čelakovského ulici v Chomutově, kde došlo k evakuaci lidí kvůli narušené statice. (28. srpna 2025)
Čidlo na chodbě v části domu, která nebyla evakuována. (srpen 2025)
Kolem vchodu, ve kterém nyní nikdo nesmí být, rozmístili zábrany, aby do jeho blízkosti nikdo nevstupoval. (28. srpna 2025)
Vchod domu, jehož obyvatelé museli kvůli narušené statice pryč, je obehnaný zábranami. (28. srpna 2025)
„Návrat možný je. Pohyb se zastavil a nehrozí výrazná změna,“ řekl náměstek primátora Martin Bocian (Nový Sever) po dnešním jednání s odborníky.

Do díry ve zdi jsem strčila ruku, říká obyvatelka „ujíždějícího“ paneláku

SVJ bude zjišťovat, kdo z obyvatel bytů o návrat stojí, a také je bude informovat, za jakých podmínek bude návrat možný. Lidé, kteří mají své domovy ve druhém vchodě, se bez statických úprav zatím vrátit nemohou.

Náměstek nevyloučil, že bude nutná sanace přilehlého svahu, ačkoliv se zatím jeho sesuv nepotvrdil. Počítá se ještě s provedením dvou vrtů.

SVJ bude zajišťovat revizi základů pomocí sond. Nutná bude také sanace kanalizace. Stále se také čeká na závěrečnou zprávu odborníků, která poskytne přesné informace o tom, co statiku domu narušilo.

