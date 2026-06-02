Kdo to koupí? Panelák se dál „rozevírá“, lidé prchají z bezcenných bytů

Miroslava Strnadová
  6:52aktualizováno  6:52
Sledovat Metro na Googlu
Čtyřpatrový panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově, který loni v létě kvůli narušené statice museli opustit jeho obyvatelé, se bourat nemusí. Podle chomutovského magistrátu se dá opravit. Náročnou sanaci ale samozřejmě bude muset někdo zaplatit. Město nevidí důvod, proč by mělo něco hradit, když jde o soukromý majetek. Vedení SVJ mlčí. Kdo mohl, odstěhoval se.

Geologické vrty, které nechalo město nedávno v bezprostředním okolí domu udělat, podle náměstka Martina Bociana (Nový Sever) ukázaly, že významnou příčinou pohybu budovy jsou špatně založené základy domu.

„Odborníci se shodli, že na vině je souběh více vlivů. Jednou z významných příčin jsou nedobře založené základy panelového domu. V době, kdy se stavěl, to sice tehdejším normám odpovídalo, ale z dnešního pohledu to bylo nedostatečné,“ uvedl Bocian.

Panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově (květen 2026)
Panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově. Někde jsou jasně viditelné praskliny. (květen 2026)
Panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově (květen 2026)
Panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově (květen 2026)
11 fotografií

Situaci komplikuje i samotné podloží. Podle Bociana pod domem pracovala stará uhelná sloj a je zde jílovité podloží. V důsledku ujíždění svahu se dům v podstatě „rozevírá“. Největší poškození je v části jednoho ze dvou vchodů do domu. V této části jsou i zvenčí patrné praskliny ve fasádě či na zemi před vchodem.

Demolice poškozeného domu však podle Bociana na pořadu dne není. Stavební inženýři navrhli technické řešení – rozšíření a posílení betonových základů a také svázání domu ocelovým lanem.

Do díry ve zdi jsem strčila ruku, říká obyvatelka „ujíždějícího“ paneláku

Otázkou je financování. Dům je v soukromém vlastnictví, spravuje ho společenství vlastníků jednotek (SVJ).

„Domníváme se, že náklady budou v režii společenství vlastníků jednotek. Plánujeme nějakou spolupráci, například bezúročnou půjčku, ale na druhou stranu nevnímáme, že by to mělo jít na vrub města,“ nastínil Bocian.

Někteří obyvatelé domu to však vidí jinak. „Oprava bude nákladná a jde o to, kdo to zaplatí. Základy domu jsou dobré, svah ujíždí a ten je města. Město by se na opravě mělo podílet. Zatím vymýšlí, co všechno musíme udělat my, aby do toho sami nemuseli investovat,“ poznamenal jeden z vlastníků bytů Rudolf Träger, který v domě bydlí zhruba čtyřicet let.

Mluví o tom, že situace zkomplikovala i vztahy mezi majiteli bytů. „Někteří nechtějí teď do fondu oprav nic platit. Přitom dům se musí opravit jako celek. Na nákladnou opravu si bude muset vzít SVJ asi úvěr a do toho se některým nechce,“ zmínil Träger. Vyjádření vedení SVJ se redakci nepodařilo získat.

Lidé ze dvou vchodů panelového domu se museli evakuovat loni v srpnu poté, co čidlo upozornilo na výraznější pohyb budovy. Kvůli narušené statice museli dům opustit obyvatelé nejprve jednoho vchodu, později museli odejít i lidé z druhého, celkem z 24 bytů. Evakuováno bylo přes třicet lidí. Statik povolil návrat obyvatelům jednoho vchodu loni v prosinci.

V noci evakuovali panelák kvůli statice. Na vině může být vysychající půda

„Od srpna do půlky prosince jsme byli pryč, před Vánocemi jsme se mohli vrátit. Byla to úleva, bydleli jsme u vnuka, ale všichni už jsme zvyklí na svůj klid,“ popsal Träger. Podle něj je obydleno jen několik bytů z druhého vchodu, který se „nehýbe“.

Kdo mohl, ten se odstěhoval. Stěhovat se bude i Rudolf Träger. „S manželkou už si zajišťujeme jiný byt, budeme se stěhovat do nájmu. Tenhle náš byt kvůli statice ztratil hodnotu. Místo tří milionů bychom za něj dneska dostali možná tak osm set tisíc. A to je ještě otázka, kdo by to vůbec koupil,“ řekl.

Budova byla dokončena na konci 70. let minulého století, původně měla sloužit jako ubytovna. Později ji přestavěli na klasické bytové jednotky.

28. srpna 2025
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Kdo to koupí? Panelák se dál „rozevírá“, lidé prchají z bezcenných bytů

Panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově (květen 2026)

Čtyřpatrový panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově, který loni v létě kvůli narušené statice museli opustit jeho obyvatelé, se bourat nemusí. Podle chomutovského magistrátu se dá opravit....

2. června 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

Žák, který předloni vyskočil instruktorovi z větroně a zemřel, byl pod vlivem pervitinu

Na letišti Slaný vyskočil žák instruktorovi z větroně. (8. září 2024)

Devatenáctiletý pilot, který předloni při výcvikovém letu s instruktorem vyskočil u Slaného z větroně, byl pod vlivem pervitinu. Vyplývá to ze závěrečné zprávy Ústavu pro odborné zjišťování příčin...

2. června 2026  6:32

Katovická aglomerace řeší vznik superměsta, v sousedním Ostravsku zatím vyčkají

Panorama polských Katovic, které by se mohly stát centrem slezského superměsta....

Vznik superměsta v rámci katovické aglomerace řeší už několik let v Polsku. Hornoslezsko-zagłębiowská metropole kolem Katovic už dnes sdružuje 41 měst a obcí s více než dvěma miliony obyvatel a...

2. června 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Pánové, zbystřete! Češi mění styl dovolené a otěže rozhodování přebírají ženy

Žádné nervy a než nepočítaně zážitků, to raději jeden a pořádný. To je ta pravá...

Rodinná dovolená se mění. Češi při výběru neřeší jen cenu nebo destinaci, ale hlavně pohodlí, klid a jistotu, že během týdne u moře nebudou muset nic složitě organizovat. Cestovní kanceláře mluví o...

2. června 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kousalo je spodní prádlo, tak začali šít vlastní. Jejich boxerky zářily v Survivoru

Značka Nebe nabízí spodní prádlo z bambusové viskózy, která podle majitelů z...

Spodní prádlo je podle nich nejdůležitější vrstva oblečení a na trhu jim kvalitní a hlavně lokální kousky chyběly. Tak je začali vytvářet sami na jižní Moravě. Manželé Dominika a Karel Sloukovi...

2. června 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Prezident Petr Pavel s manželkou zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje

ilustrační snímek

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prezidenta čeká oběd s hejtmanem a krajskými radními, debata s primátorem...

2. června 2026,  aktualizováno 

Dopravu kolem Mendlova náměstí v Brně zastavil nález podezřelého předmětu

ilustrační snímek

Dopravu kolem Mendlova náměstí dnes odpoledne zastavil nález podezřelého předmětu u školní budovy. Na místě zasahovali pyrotechnici, kteří zjistili, že předmět...

1. června 2026  20:40,  aktualizováno  20:40

Muž, který předloni u Slaného skočil z větroně, byl pod vlivem pervitinu

ilustrační snímek

Devatenáctiletý pilot, který předloni při výcvikovém letu s instruktorem vyskočil u Slaného z větroně, byl pod vlivem pervitinu. Vyplývá to ze závěrečné zprávy...

1. června 2026  20:17,  aktualizováno  20:17

Řidič v centru Prahy narazil do zaparkovaných aut a utekl. Zablokoval i tramvaje

Mezi zastávkami Náměstí Míru a I.P. Pavlova naboural řidič do zaparkovaných...

Pražští kriminalisté pátrají po řidiči automobilu, který dnes na Jugoslávské ulici narazil do třech dalších vozidel. Dotyčný následně z místa utekl, srážka se obešla bez zranění, konstatoval mluvčí...

1. června 2026  21:42

Policie na Karlovarsku hledá 16letou dívku z dětského domova

Policie na Karlovarsku hledĂˇ 16letou dĂ­vku z dÄ›tskĂ©ho domova

Policisté na Karlovarsku pátrají po 16leté Vanesse Elizeusové, která v neděli odešla z dětského domova v Dalovicích u Karlových Varů a dosud se nevrátila....

1. června 2026  19:26,  aktualizováno  19:26

Příbramské divadlo uvede dramatizaci oscarového filmu Zamilovaný Shakespeare

ilustrační snímek

Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede dramatizaci oscarového filmu Zamilovaný Shakespeare. V režii Milana Schejbala se v hlavních rolích představí Filip...

1. června 2026  19:07,  aktualizováno  19:07

Copak to jde za panáky? Záchranáři testovali nové nafukovací obleky

Institut ochrany obyvatelstva v úterý 26. května uskutečnil 6. ročník...

Na podivnou skupinu postav ve žlutých a bílých nafukovacích oblecích mohli narazit v minulých dnech turisté v lesích kolem Ralska. Ochranné obleky tady testoval Institut ochrany obyvatelstva. A...

1. června 2026  20:22,  aktualizováno  20:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.