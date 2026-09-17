V pěti lokalitách v centru naleznou lidé do konce září informační panely, na nichž se nacházejí historické fotografie a povídání o tom, jak tato místa vypadala v minulosti a jak se v průběhu let proměnila.
Prohlédnout si je lze naproti Národnímu domu, u Domu kultury, v ulici Malá Hradební poblíž autobusových zastávek, před budovou Paláce Zdar a na Lidickém náměstí.
„Postavte se k informačnímu panelu ve správném úhlu, podívejte se skrze jeho průhlednou část a zjistěte, jak vyhlížely dnes již neexistující či výrazně přestavěné objekty,“ uvedl mluvčí města Marek Lukinič.