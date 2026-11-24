V Ústeckém kraji zdraží od ledna papírové jízdenky o pět procent, ceny digitálních jízdenek se nezmění. Výrazně se nezmění ani počet spojů. Jezdit přestanou osobní vlaky z Ústí nad Labem do Děčína po střekovské straně, jinde ale spoje přibudou. Komfortnější jízdu si slibuje kraj od nástupu dopravce RegioJet na pět páteřních železničních linek. Lužickohorský rychlík už v nové turistické sezoně do Ústeckého kraje nepojede. Zimní provoz nabídne nově Vejprtská horská dráha. Novinářům to dnes řekl vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Jakub Jeřábek.
Tarif Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) se mění každé dva roky. Od ledna bude v návaznosti na inflaci cena jízdného vyšší o 4,9 procenta. Jízdenky zakoupené v aplikacích DÚKapka, IDOS a Můj vlak se zdražovat nebudou. Cílem je podle Jeřábka podpořit využívání těchto aplikací. Například za třicetidenní jízdenku z Ústí do Děčína platí lidé 1357 korun, od ledna to bude 1426 korun.
Od nového vlakového jízdního řádu, který začne platit 13. prosince, převezme RegioJet od Českých drah na 15 let provoz na pěti linkách. Na některých z nich přibydou spoje nebo se prodlouží, na dvou pojedou nově nízkopodlažní vlaky. "Jednotky jsou připraveny, personál máme," uvedl manažer vlakového provozu RegioJetu v Ústeckém kraji Peter Hudák. Firma nabírala okolo 200 zaměstnanců, z toho chybí přijmout zhruba deset procent. "Rádi přivítáme i kolegy z Českých drah," řekl Hudák. Dokončuje se také příprava na stavbu vlakového depa v krajském městě, pozemky pro něj už RegioJet vlastní.
Komfort pro cestující se s nástupem nového dopravce podle radního pro dopravu Tomáše Riegra (ODS) výrazně zlepší. Více prostoru bude ve vlacích například pro kola, v jednotkách dodaných skupinou Škoda Group jsou zásuvky, wi-fi, klimatizace, stolky pro práci nebo defibrilátor. K dispozici budou časem také kávovary. Průměrná cena za kilometr je 222 korun. Ústecký kraj dopravci za provoz vlaků zaplatí za 15 let přes 11 miliard korun. První soupravy jezdí na lince U1 od července, od prosince budou na všech pěti.
Novinky nabídne aplikace DÚKapka. Studenti, kteří mají ISIC kartu, vše vyřídí on-line. Možné bude si zarezervovat místo na lodích v souvislosti s adventními plavbami, které začnou ve středu. Přes tuto aplikaci si koupí jízdenku zhruba 20 procent cestujících, jejichž počet roste. Vyplývá to podle Jeřábka z tržeb, které se zvyšují, přestože jízdné se v uplynulých dvou letech neměnilo. Počty cestujících jsou vyšší než před epidemií koronaviru.
Kvůli zrušení vlakové linky U7 z Děčína do Ústí po pravém břehu Labe posílí kraj autobusy o tři páry spojů. Nový školní spoj začne jezdit mezi Mikulášovicemi a Rumburkem na Děčínsku.
Provoz turistických linek ovlivňuje práce Správy železnic. Kvůli uzavření mostu přes Ohři pojede Doupovská dráha na Chomutovsku jen do Poláků, odkud budou muset cestující přesednout na autobusy. Kozí dráha z Děčína bude nadále končit v Krupce na Teplicku, přestože kraj má zájem o dopravu až do Oldřichova u Duchcova. Správa železnic ale podle Riegera uvádí, že na zprovoznění zhruba devítikilometrového úseku nemá peníze.