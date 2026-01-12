Park u lounského pramene Luna prochází proměnou

„Cílem je dát parku péči a vytvořit zde místo, kde si budou moci obyvatelé posedět, odpočinout si a využít i léčivé účinky místního minerálního pramene Luna,“ uvedla tisková mluvčí radnice Pavla Kutlu.
U vývěru pramene vznikne menší promenáda se zastřešenou pergolou a posezením. Z vyvýšeného místa se nabízí výhled na část Loun a vzdálenější České středohoří.
„Součástí projektu je také například úprava zeleně – vysazeny budou nové druhy stromů, téměř čtyřicet, které lépe odolávají suchu a zaujmou květy, barvou listí či plody. Na louce pod prameníkem přibude květinový svah s výsadbou cibulovin,“ doplnila mluvčí.
Lokalita se dočká nového městského mobiliáře, včetně laviček, odpadkových košů a lehátek. Úpravou projdou také cesty a veřejné osvětlení.
V parku z hloubky 1 100 metrů vyvěrá slaný pramen. Ministerstvo zdravotnictví před několika měsíci povolilo Lounům ho používat k vnějším léčebným účelům, například k rehabilitačním koupelím.
Podle Kutlu zatím radnice neeviduje oficiální žádost k využívání pramene k tomuto účelu.