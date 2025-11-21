Netradiční zážitek na Labi. Historicky parník vyjede na vánočně laděné plavby

Atraktivní vánočně laděné plavby po řece Labi letos premiérově připravil Ústecký kraj. Historický kolesový parník bude v době od 27. listopadu do 21. prosince vyjíždět z Ústí do Litoměřic a Roudnice nebo na opačnou stranu do saského Bad Schandau.

Historický kolesový parník, na kterém si budou moci lidé užít adventní plavby. | foto: archiv Ústeckého kraje

„Kraj se rozhodl zavést adventní plavby, protože představují mimořádnou příležitost, jak podpořit atraktivitu veřejné vodní dopravy v Ústeckém kraji a zároveň přiblížit tento tradiční způsob cestování veřejnosti v období adventu,“ říká mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Výlety po řece bude pořádat Labská plavební společnost, s níž uzavřel kraj smlouvu.

Plavby budou součástí Dopravy Ústeckého kraje a bude se na nich platit běžné jízdné v rámci krajského tarifu – cesta do Litoměřic tak bude stát kolem 60 korun, do Bad Schandau okolo stokoruny.

Na provoz předvánoční dopravy přispěje Ústecký kraj 1,8 milionu korun.

Parník popluje ve čtvrtek a v pátek z Ústí do Litoměřic, v sobotu do Bad Schandau a v neděli do Roudnice.

Lidé se vedle krásné krajiny v okolí Labe mohou těšit i na hudbu či prezentaci regionálních výrobků.

21. listopadu 2025

