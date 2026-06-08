Partnerské soužití skončilo nenávistí a vyhrožováním

„Na policisty se obrátila žena, která se obává o svoje zdraví a život. Bývalý přítel ji měl opakovaně přes komunikační kanály sociálních sítí, a to z různých profilů, vyhrožovat pobodáním a zabitím. Komunikoval jak psaným písmem, tak hlasovými zprávami,“ uvedl policejní mluvčí Václav Krieger.
Policisté následně zjistili, že jejich vztah nebyl dokonalý.
„Zprvu bylo vše zalité sluncem, ale již po několika měsících měl muž svoji přítelkyni i několikrát fyzicky napadnout. Bohužel žena nikdy před tím žádnou pomoc nevyhledala,“ dodal Krieger.
To se nyní změnilo a 25letý agresor je podezřelý ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování. V případě uznání viny mu hrozí až jeden rok vězení.
„Policisté zároveň ženu důkladně poučili o dalším postupu, pokud by se ji bývalý přítel snažil kontaktovat, a nabídli jí veškerou možnou pomoc,“ popral policejní mluvčí.