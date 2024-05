Kadaň

Party ve Františkánu

Hrát se bude od 12 hodin střídavě na dvou pódiích. Na první scéně se představí skupiny Madhouse Express, Zrní, Letní kapela a Jaromír 99, Gaia Mesiah, Alice se zpěvákem Danem Bártou, N.O.H.A. a Fast Food Orchestra. Na druhém pódiu zahraje hudebník Vojtaano, kapely Munroe, Mucha a Už jsme doma. Program zpestří svou přednáškou i cestovatel Tomáš Vejmola, který povypráví o svém putování na kole do Gruzie. Vstupné je 790 korun.

Děčín

Labefest a adrenalin

Na muziku a extrémní sporty láká druhý víkend městských slavností v Děčíně. Na Smetanově nábřeží pod zámkem v sobotu pokračuje hudební festival Labefest. Od 13.20 hodin se na pódiu vystřídají skupiny Five O’Clock Tea, Post-It, Doctor Victor, Olympic, zpěvák Xindl X, Marpo & Troublegang a raper Yzomandias. Lístek stojí 490 korun. Souběžně s festivalem probíhá na Mariánské louce Adrenalin Challenge Kids. Děti si mohou vyzkoušet neobvyklé adrenalinové disciplíny, jako je minitravers, síť, provazový žebřík nebo stonebalance.

Roudnice nad Labem

Den dětí

Den plný zábavy, soutěží a úkolů čeká od 10 hodin malé oslavence během Dne dětí, který se koná v sobotu 1. června v Roudnici nad Labem. V rámci úkolů se děti podívají do různých zákoutí města. Připraveno bude 15 stanovišť, na všech z nich bude možné splnit úkol. Za každý úkol obdrží malý účastník razítko do hrací karty. Za 10 razítek se mohou děti těšit na drobnou odměnu: pokud nasbírají všechna razítka, budou zařazeny do slosování o ceny. Vstupné se neplatí. Seznam soutěžních stanovišť je na webu na galerieroudnice.cz.

Ústí nad Labem

Festival Za ruce

Pěveckým, divadelním a tanečním festivalem Za ruce ožijí v sobotu 1. června od 10 hodin Městské sady v Ústí nad Labem. Program připravili handicapovaní umělci, jako host vystoupí hudebník Davide Mattioli. Děti se mohou těšit na zábavnou show s T-Rexem a Matýskem, Sváťovo dividlo. Připravené budou i soutěže, skákací hrady, pouťové atrakce, malování na obličej nebo fotokoutek. Festivalem bude provázet herečka Michaela Doležalová a moderátor Vlastimil Vébr. Vstup je zdarma.

Lipová

Dětský den

Dětský den na téma Cesta kolem světa – poznej, kam cestuješ – je připraven v neděli 2. června u stavidla zámeckého rybníka v obci Lipová ve Šluknovském výběžku. Malí oslavenci se mohou od 14 hodin vydat na dobrodružnou stezku, na níž je bude čekat hned deset soutěžních stanovišť. Stezka začíná u letního kina a dále vede lipovou alejí. V 17 hodin rozehrají svou nanukovou show Fešák Píno a Friends. Chybět nebude ani malování na obličej. Vstup na akci je zdarma.