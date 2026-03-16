Pavilon infekce ústecké nemocnice se na dva roky zavírá kvůli rekonstrukci

Pavilon infekce ústecké Masarykovy nemocnice, v němž je také kožní oddělení, se na dva roky zavírá kvůli rekonstrukci. Jediné lůžkové infekční oddělení v Ústeckém kraji se stěhuje do náhradních prostor. Pacienti s kožní diagnózou vyžadující hospitalizaci musí do nemocnice v Teplicích. Náklady na práce jsou téměř 410 milionů korun. ČTK to řekla Miloslava Kučerová, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou nemocnice patří.
Stavební práce začnou v dubnu. Ode dneška jsou pacienti směřováni na akutní infekční příjem v přízemí budovy A. V prostorách bývalé kardiologie bude dočasně lůžková stanice a ode dneška také jednotka intenzivní péče infekčního oddělení. Zbývající část lůžkové stanice infekce bude od dubna v budově T, v místech bývalé izolační jednotky plicního oddělení. Také tam navedou pacienty a návštěvy informační cedule.
Z důvodu plánované rekonstrukce pavilonu I se na konci února uzavřela lůžková část kožního oddělení. Pacienti s kožními problémy jsou hospitalizováni v Teplicích. Kožní ambulance ústecké nemocnice se na dobu rekonstrukce pavilonu infekce přestěhovala do pavilonu P (psychiatrická klinika).
Opravovat se bude pavilon infekce komplexně a změní se také dispozice. Nové bude hygienické zázemí, rozšíří se vnitřní dveře pro lepší manipulaci s lůžkem. Zedníci vyštukují stěny a stropy, malíři vymalují, nové budou podlahy, dveřní křídla. U ochozů opraví řemeslníci hydroizolační vrstvy a podlahy. Pokoje se rozšíří o venkovní část a nové ochozy vzniknou instalací ocelové konstrukce, na které zároveň budou fotovoltaické panely. Klimatizace bude na střeše a nikoli na terasách, kde tvořila překážku v únikových cestách.
Řemeslníci vymění okna a dveře, opraví a zateplí střechu. Nové bude také osvětlení a doplní se potrubní pošta. Počet standardních lůžek zůstane podle Kučerové po opravě stejný, tedy 60 na infekčním oddělení a 21 na kožním. Dalších 57 lůžek bude provozováno samostatně v rámci infekčního oddělení. Počet lůžek jednotky intenzivní péče Infekčního oddělení se sníží z 15 na 13.