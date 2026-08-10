Pervitin vyráběl v zahrádkářské kolonii na okraji Teplic

V zahrádkářské kolonii na okraji Teplic vyráběl pervitin, který dále prodával narkomanům.
Prokázat se mu podařilo 121 prodejů či darování pervitinu o celkové váze 25 gramů.
Při domovní prohlídce v zahradní chatce, kde přebýval, byly nalezeny pomůcky a chemikálie pro výrobu pervitinu a také finanční hotovost z prodeje drogy.
„Policejní komisař sdělil muži obvinění z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ uvedla teplická policejní mluvčí Ilona Gazdošová.