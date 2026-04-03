Pětina pacientů lékařských pohotovostí v Ústeckém kraji neuhradila poplatek

Autor: ČTK
  5:50aktualizováno  5:50
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

S cizinci, chronickými pacienty, závislými na opiátech či s lidmi, kteří si zapomněli nechat předepsat lék, se potkávají lékaři sloužící pohotovosti v nemocnicích v Ústeckém kraji. Zhruba 30 procent takových pacientů však na pohotovost podle zdravotníků nepatří. Regulační poplatek 90 korun na pohotovostech v sedmi krajských nemocnicích v regionu nezaplatila loni pětina pacientů, ČTK to řekla mluvčí společnosti Krajské zdravotní (KZ) Miloslava Kučerová. Nemocnice Kadaň zavedla platbu před vyšetřením.

Lékařskou pohotovostní službu od ledna zajišťují místo krajů zdravotní pojišťovny. V Ústeckém kraji fungují jako dosud, povinně v nemocnicích, kde mají urgentní příjem. Krajská zdravotní provozuje pohotovost pro dospělé i děti ve všech nemocnicích, pouze v Rumburku službu pro dospělé zajišťuje soukromý subjekt. Zubní pohotovost má KZ jen v krajském městě.

Pohotovost v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem ošetřuje ve všední dny deset až 12 pacientů, o víkendu 30 až 35. Nejvíce se na ni lidé obrací o svátcích, jako jsou Vánoce a Velikonoce, kdy jsou delší dobu zavřeny ordinace praktických lékařů. Nejčastějšími obtížemi jsou nachlazení, respirační onemocnění a bolesti zad a pohybového aparátu.

Na pohotovostech slouží hlavně lékaři z nemocnic. "Přivítali bychom větší účast praktických lékařů," uvedla Kučerová. Nemocniční lékaři musí přednostně zajišťovat péči o hospitalizované. "Kolegové moc sloužit nechtějí, což asi souvisí s tím, kdo přichází. Jsou to třeba lidé, kteří nemají svého praktického lékaře, nebo jsou to cizinci, teď například Ukrajinci, ale i zahraniční studenti na ústecké univerzitě. Další skupinu tvoří lidé, kteří si nehlídají, zda mají léky do zásoby, a přichází pro recept," řekl ČTK vedoucí oddělení všeobecného lékařství Masarykovy nemocnice Miloslav Tomaškovič.

Na pohotovost přichází také lidé, kteří nejsou spokojení se svým praktikem nebo nechtějí čekat. Stane se, že přijdou lidé, kteří si sami určí diagnózu a rovnou žádají o vyšetření na tomografu nebo magnetické rezonanci. "Těm musíme vysvětlovat, že takto to nefunguje, protože pohotovost je v podstatě ambulance první pomoci," uvedl Tomaškovič, který slouží na pohotovosti 20 let. Podle něj existují i lidé, kteří si volají záchrannou službu, protože mají dvě hodiny zvýšenou teplotu. Lékař má zkušenosti i s vulgárními pacienti. "Stává se to právě o svátcích, když je plná čekárna. Naštěstí je to většinou jen slovní agrese," uvedl.

Vekou skupinu klientů lékařských pohotovostí tvoří chroničtí pacienti. "Třeba viróza nebo bolesti mohou chronický stav zhoršit a laik nedokáže odhadnout, do jaké míry je to závažné," řekl lékař. To se týká hlavně starších lidí. Mladí se zase podle Tomaškoviče nechají občas vystrašit umělou inteligencí. "Kolikrát přijde s banálními problémy mladý člověk vystrašený, že má nějakou závažnou nemoc," řekl Tomaškovič.

Za ošetření na pohotovosti lidé platí regulační poplatek. KZ loni na těchto poplatcích vybrala téměř 14 milionů korun. Od poplatku jsou osvobozeni lidé v hmotné nouzi či děti z dětských domovů. Poplatek také nehradí člověk, o kterém lékař rozhodne, že musí být hospitalizován. Loni nezaplatila KZ regulační poplatky zhruba pětina pacientů, celkem šlo o 2,9 milionu korun.

Městská nemocnice v Kadani na Chomutovsku zavedla od 1. dubna úhradu regulačního poplatku před vyšetřením. "Je to vždy s ohledem na pacienta a jeho stav. Může se stát, že u sebe nemá peníze ani platební kartu, pak zaplatí později. Nikdo se nemusí bát, že nebude ošetřen," řekla ČTK mluvčí nemocnice Karolína Odlasová.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Hrádek nad Nisou chce do května dokončit cyklostezku do areálu Kristýna

ilustrační snímek

Hrádek nad Nisou na Liberecku chce do května dokončit další část cyklostezky do oblíbeného rekreačního areálu Kristýna. Nový úsek dlouhý necelých 360 metrů a...

14. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  7:08

Policie vyšetřuje pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici

Věznice v Plzni na Borech. (11. ledna 2017)

Policisté vyšetřují od pondělního večera pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici. „Dnes budou ve věci probíhat mimo jiné procesní úkony se zainteresovanými osobami,“ napsali policisté v...

14. dubna 2026  8:32,  aktualizováno  8:36

MOWI Czechia a Zdeněk Křížek spojují síly: Partnerství, které inspiruje gastronomii

14. dubna 2026  8:34

Svěží jarní vzduch pro zlepšení nálady i provonění právě vypraného prádla

14. dubna 2026  8:18

OBRAZEM: Dvorecký most, jak jste ho ještě neviděli. Takto vypadá z hladiny Vltavy

Dvorecký most se otevře 17. dubna. Jeho dopravní provoz se obejde bez...

Už víte, jak vypadá z podolské strany, viděli jste ho z té zlíchovské. Viděli jste ho i z ptačí perspektivy. Už tento pátek se po novém Dvoreckém mostě budete moci projít a o den později projet...

14. dubna 2026  7:02

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

V Mikroregionu Kahan na Brněnsku jsou od června 2025 nově k dispozici sdílená...

Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Mizející druhy dostaly šanci. U Dářka končí obnova rašelinišť za miliony korun

Evropsky významnou lokalitou Dářská rašeliniště vede i naučná stezka s...

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Lidé v kraji patří k největším zastáncům NATO a výdajů na obranu, volí ale jinak

Armáda České republiky spustila v roce 2023 na Libavé nový projekt zaměřený na...

Často volí spíš strany, které zrovna nefandí navyšování rozpočtu na obranu. Přesto obyvatelé Olomouckého kraje podporují Severoatlantickou alianci a podle nového průzkumu agentury STEM/MARK patří k...

14. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

14. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Neberte nám je! Odstraňte je! Výdejní boxy rozdělují obyvatele. Města hledají pravidla

Výdejní boxy v Liberci

Výdejní boxy se staly páteří českého internetového obchodování. Lidé se nemusejí plahočit do kamenné výdejny nebo čekat na doručení v daný čas. Jenže živelnost, s jakou tato místa rostou, už leckomu...

14. dubna 2026

Soud v Pardubicích rozhodne spor o změnu územního plánu Rybitví kvůli spalovně

ilustrační snímek

Krajský soud v Pardubicích by měl dnes rozhodnout ve sporu o plánovanou modernizaci spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Firma AVE CZ soudní cestou...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

ÚS rozhodne o stížnosti Knížáka, usiluje o rehabilitaci kvůli nezákonné vazbě

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti výtvarníka Milana Knížáka. Domáhá se soudní rehabilitace v souvislosti s vazbou kvůli údajnému pokusu o...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

