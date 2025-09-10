S Babišem bych do koalice nešel, ani kdyby byla země v ohrožení, řekl Fiala

Volby 2025Sledovat další díly na iDNES.tv
A to ani v případě, že by země byla v ohrožení například ruskou agresí třeba i podobnou té, jakou zažilo Polsko v noci na dnešek.
Fiala na mítinku v Teplicích vyloučil, že by mohla vzniknout vláda, kterou tazatel z řad diskutujících přímo nazval jako „Vládu národní shody v době nebezpečí“.
„Ne, ne. Jak chcete vládnout s člověkem, který vám slíbí, že v době předsednictví Česka EU nevyvolá hlasování o nedůvěře vládě? Za tři měsíce bylo. Na ničem se nedalo (s Andrejem Babišem) dohodnout,“ začal Petr Fiala na pódiu s mikrofonem v ruce a rozohnil, když přešel k jednání s opozicí o obraně země.
|
Jsme připraveni chránit hranice Evropy před ruskými provokacemi, řekl Fiala
„Když jsme nedávno zvali opozici na jednání o obranné politice a obranných výdajích, tak už ani nechtěli přijít, prostě nepřišli! Ne že by se odmítli na něčem dohodnout, ale prostě nepřišli – ani Babiš, ani Okamura!“ pokračoval předseda hnutí SPOLU.
„To stejné bylo, když jsme chtěli jednat o nelegální migraci. A mě toto hrozně trápí, mně to vlastně vadí jako aktivnímu občanovi. Chtěl bych, aby to bylo jako v Polsku a dalších zemích – kdy bychom měli různé názory a bojovali spolu o vnitropolitická témata, ale v těch základních zahraničně-politických máme základní shodu,“ řekl Fiala.
|
Jsi Ukrajinec! pokřikovali na Fialu v Budějovicích. Jedna žena na něj plivla
„Máme shodu na tom, jak dáváme peníze do obrany, jak se staráme o bezpečnost, jak podporujeme Ukrajinu… A to tady ale prostě není. Tak jak chcete dělat nějakou vládu národní shody s člověkem, u něhož si nejste jisti, jestli by šel na pomoc napadenému sousedovi, který je členem Severoatlantické aliance? Jak chcete dělat Vládu národní shody s člověkem, který říká, že dáváme moc na obranu a že to není potřeba?!“ ptal se Fiala.
Pomoc Polsku
Premiér Fiala narážel na tři roky starou záležitost, kdy v televizní debatě před prezidentskými volbami lídr ANO Andrej Babiš vystupoval jako mírumilovný a protikandidáta Petra Pavla označoval jako toho, kdo chce zemi zatáhnout do války.
V České televizi při debatě uhýbal otázce, zda by v případě, že by bylo Polsko jako spojenec v NATO nebo pobaltské státy napadeny, zda by poslal na pomoc naše vojáky.
|
„Bráním Fialu tělem i holí“. Premiéra provázel protest i facky mezi voliči
„Ne, určitě ne. Já chci mír, já nechci válku. A v žádném případě bych neposílal naše děti a děti našich žen do války,“ sdělil v ČT před třemi roky Babiš. Za tento výrok se pak ale několikrát veřejně omluvil a i Poláky ujistil pomocí.
Ostatně i dnes v Pardubicích na mítinku sdělil, že kdyby Polsko v NATO aktivovalo článek 5, Česko by mu přišlo na pomoc. Článek 5 je základem Severoatlantické smlouvy, kdy se členové NATO dohodli, že ozbrojený útok proti jedné zemi nebo několika zemím NATO je stejný jako útok na všechny a každá ze zemí se zavazuje přispět pomocí napadeným.
Petr Fiala na mítinku v Teplicích, kde končil své dnešní severočeské turné, také obhajoval pomoc Ukrajincům a Ukrajinkám, kteří před ruským terorem utekli do Česka.
|
Fiala visel v Praze na nelegálním billboardu
Na dotaz z publika, který kritizoval pomoc uprchlíkům, premiér sdělil, že Česko na Ukrajincích jednoznačně profituje, na daní odvedli už dvakrát tolik, než země vydala na jejich podporu a že řada odvětví se už bez nich vůbec neobejde.
„Buďme na naši pomoc hrdí, jsme za ni obdivováni v celém světě. Máme na hlavu nejvíce uprchlíků a tuto uprchlickou krizi jsme zvládli,“ sdělil Petr Fiala.