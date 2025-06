V dopisu Petrilák píše, že zprávy, které o něm rozviřují média, jsou pro něj a jeho rodinu velice skličující a neumožňují mu vykonávat funkci v klidu a s rozvahou.

„I když se cítím zcela nevinný, za této situace nejsem bohužel schopen prosazovat ani ty nejzákladnější změny,“ uvedl.

Napsal dále, že se v těchto pro něj vypjatých dnech potýká se zdravotními problémy, kdy za posledních pět dní třikrát zkolaboval, proto na svou funkci primátora a radního města rezignuje.

Ještě na pondělním zastupitelstvu Petrilák rezignaci odmítl. V průběhu jednání řekl, že vše o jeho obchodu se stroji na respirátory, kterým se zabývá policie, je v účetnictví, vše řádně zdanil a snažil se pouze pomoci státu. Uvedl, že se na něj a jeho rodinu spustil „hon“ poté, co přišel na radnici s nepopulárními kroky, jako je audit tří městských společností.

Skončit odmítli také ostatní radní za ANO. Ti se aktuálně nechali slyšet, že nebudou ze svých funkcí odcházet ani po Petrilákově konci.

Statutární město zatím řídí 1. náměstek Milan Märc z koaličního hnutí Nový Sever. S ním má dnes náměstek primátora Pavel Tůma (ANO) schůzku. Podle Tůmy je Märc schopný vést město až do 1. září, kdy bude další zastupitelstvo. To by mohlo zvolit nového primátora.

S krajským předsednictvem a členy ANO v Chomutově se radní za ANO sejdou v neděli. „Jak už jsem řekl, byla by z jejich strany na místě shovívavost,“ uvedl Tůma. Radní za ANO se na zastupitelstvu v pondělí ve svých vyjádřeních shodli, že k rezignaci nemají důvod, nic špatného neudělali, dělají vše pro město, jak nejlépe umí.

Radu dosud tvořilo sedm členů ANO a čtyři radní má Nový Sever. V zastupitelstvu o 35 členech má 13 mandátů ANO, pět Nový Sever, které tvoří koalici, šest PRO Chomutov, pět SPD s podporou PRO a po dvou STAN, KSČM a Chomutovská koalice.

Bývalého primátora zvoleného za ANO Marka Hrabáče obvinila policie v souvislosti s možným ovlivňováním veřejných zakázek loni v létě. Petrilák jej nahradil v září. Hrabáčovi hrozí až 12 let vězení.