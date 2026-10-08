Pietní místo v Huníkově připomíná dávné obyvatele

Pracovníci Lesní správy (LS) Rumburk ho vybudovali jako symbol úcty k lidem, kteří zde po generace žili, a jako gesto smíření s německým obyvatelstvem odsunutým po druhé světové válce.
Kříž vyrobil zaměstnanec LS Rumburk Jan Bláha. „Před osazením kříže jsme provedli úklid celého místa a jeho základní úpravu. Urovnali jsme také staré náhrobky, které zůstaly jako němá připomínka někdejšího hřbitova a lidí, kteří zde nalezli svůj poslední odpočinek,“ říká Bláha.
Radnice v Kamenici také plánuje na místo umístit infotabuli, která návštěvníkům přiblíží historii hřbitova, Huníkova i jeho obyvatel.