Plavecký bazén v Litoměřicích má moderní technologie i zázemí

„V rámci technických úprav prošla opravou také vzduchotechnika, kompletně se vyspárovaly bazénové vany a vyměnily přelivové mřížky,“ popsal Jan Fišera, ředitel Městských sportovních zařízení (MSZ), které mají bazén ve své správě.
Rekonstrukce zahrnovala i výměnu saunových kamen a instalaci nových sprchových ventilů v šatnách. Zároveň se doplnil bezpečnostní kamerový systém a provedla řadu dalších drobných oprav.
Práce stály zhruba 5 milionů korun, 3,5 milionu uhradilo město Litoměřice, zbytek MSZ.