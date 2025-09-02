V Teplicích se přou kvůli bourání bývalé plovárny, primátor demolici hájí

Nové využití zchátralého prvorepublikového koupaliště postaveného v roce 1932, které od 80. let chátralo a definitivně se zavřelo v roce 1996, se řešilo uplynulý pátek přímo na místě při akci nazvané Plovárna žije, kde město sbíralo podněty.
„Chceme, aby se na rozhodování o budoucnosti plovárny podíleli právě lidé, kteří místo znají, chtějí ho využívat nebo k němu mají vztah. Věřím, že společně najdeme smysluplné využití,“ vzkázal místním primátor Jiří Štábl (ANO).
Lidé své nápady zapisovali na tabuli, sdělovali do reportážní kamery, ale také psali na sociální sítě. Nejčastěji se objevovala myšlenka nějaké formy obnovení plovárny nebo alespoň místa s vodními prvky na letní dovádění dětí.
Ozvaly se však i další názory. „Ráda bych si tu představila nějaký multifunkční prostor, třeba pro maminy s dětmi,“ uvažovala mladá Tepličanka.
Další účastník setkání by zde rád viděl kulturní centrum, kde by v sezoně fungovalo letní kino a kavárnička. Zaznělo i přání na vytvoření multifunkčního hřiště, kde by šel hrát zdarma tenis nebo nohejbal. „V Teplicích se hodně sportuje, tak by tu měly být takovéto možnosti,“ dodal mladý muž.
Bouře kvůli zchátralé plovárně. Teplice ji koupí za dvojnásobek odhadu
Podle dalších účastníků by místo oživila možnost dobrého občerstvení, stage na pořádání koncertů, skatepark, lehátka či inline dráha.
Vedle plánů na budoucnost však zpětné odkoupení bývalé plovárny vzbuzuje také odmítavé postoje. Ty největší je slyšet přímo na radnici, kde se proti odkupu areálu hlasitě staví bývalý primátor a nyní opoziční zastupitel Hynek Hanza (ODS).
Páteční setkání na bývalém koupališti považuje pouze za snahu rady města obhájit si u veřejnosti důvod nákupu za obrovskou cenu a navíc se mu nelíbí ani způsob, jak se vedení města na akci připravovalo. To totiž před jejím konáním nechalo některé zřícené části plovárny odstranit.
„Mám informaci, že hlavní vstup do plovárny byl zbourán bez povolení památkářů. Vedení města se chová v rozporu se zákonem o památkové péči. Stejně tak bez povolení památkářů byl natřen chátrající plot a město vyšlo na 95 tisíc korun,“ popsal rozzlobeně Hanza.
Prodaly za milion, koupily za 21. Využití bývalé plovárny teď Teplice hledají
Proti Hanzově tvrzení se však ohrazuje primátor Jiří Štábl (ANO). „Naším cílem je po letech chátrání otevřít areál bývalé plovárny a dát veřejnosti možnost podílet se na rozhodování o jeho budoucnosti,“ nastínil.
Štábl Hanzovi oponuje i v otázce památkářů. „Město za účelem zajištění bezpečnosti občanů pohybujících se na přilehlém chodníku bylo nuceno na doporučení přivolaného statika zjištěnou havarijní situaci řešit bezodkladně odklizením zřícených trosek a odstraněním dalších částí objektu, které bezprostředně hrozily zřícením. V takovém případě je zájem na ochraně zdraví občanů nadřazen zájmu na ochraně památkových hodnot a jde tak o postup, který je zcela v souladu s právními předpisy,“ vysvětluje primátor.
Podle primátora chtěla radnice vizuální úpravou vstupu zvelebit zanedbaný plechový plot a symbolicky dát najevo, že plovárna se vrací zpět k životu. „Autorem je navíc umělec, který pro město již v minulosti mnohokrát tvořil,“ podotkl Štábl.
28. července 2025