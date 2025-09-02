V Teplicích se přou kvůli bourání bývalé plovárny, primátor demolici hájí

Pavel Křivohlavý
  10:22aktualizováno  10:22
Po 26 letech se do majetku Teplic vrátil areál bývalé plovárny v Zámecké zahradě. Vedení města ho letos odkoupilo za téměř 21 milionů korun, aniž by mělo jasný záměr, co s areálem bude. Ptalo se na to lidí v rámci speciální akce. Místní politici se zároveň přou kvůli tomu, že radnice nechala zbořit vstupní část areálu. Podle exprimátora protiprávně.

Nové využití zchátralého prvorepublikového koupaliště postaveného v roce 1932, které od 80. let chátralo a definitivně se zavřelo v roce 1996, se řešilo uplynulý pátek přímo na místě při akci nazvané Plovárna žije, kde město sbíralo podněty.

Vstup do bývalého areálu koupaliště nechala radnice před několika dny zbořit. (1. září 2025)
Vstup do bývalého areálu koupaliště nechala radnice před několika dny zbořit. (1. září 2025)
Vstup do bývalého areálu koupaliště nechala radnice před několika dny zbořit. (1. září 2025)
Vstup do bývalého areálu koupaliště nechala radnice před několika dny zbořit. (1. září 2025)
24 fotografií

„Chceme, aby se na rozhodování o budoucnosti plovárny podíleli právě lidé, kteří místo znají, chtějí ho využívat nebo k němu mají vztah. Věřím, že společně najdeme smysluplné využití,“ vzkázal místním primátor Jiří Štábl (ANO).

Lidé své nápady zapisovali na tabuli, sdělovali do reportážní kamery, ale také psali na sociální sítě. Nejčastěji se objevovala myšlenka nějaké formy obnovení plovárny nebo alespoň místa s vodními prvky na letní dovádění dětí.

Ozvaly se však i další názory. „Ráda bych si tu představila nějaký multifunkční prostor, třeba pro maminy s dětmi,“ uvažovala mladá Tepličanka.

Další účastník setkání by zde rád viděl kulturní centrum, kde by v sezoně fungovalo letní kino a kavárnička. Zaznělo i přání na vytvoření multifunkčního hřiště, kde by šel hrát zdarma tenis nebo nohejbal. „V Teplicích se hodně sportuje, tak by tu měly být takovéto možnosti,“ dodal mladý muž.

Bouře kvůli zchátralé plovárně. Teplice ji koupí za dvojnásobek odhadu

Podle dalších účastníků by místo oživila možnost dobrého občerstvení, stage na pořádání koncertů, skatepark, lehátka či inline dráha.

Vedle plánů na budoucnost však zpětné odkoupení bývalé plovárny vzbuzuje také odmítavé postoje. Ty největší je slyšet přímo na radnici, kde se proti odkupu areálu hlasitě staví bývalý primátor a nyní opoziční zastupitel Hynek Hanza (ODS).

Páteční setkání na bývalém koupališti považuje pouze za snahu rady města obhájit si u veřejnosti důvod nákupu za obrovskou cenu a navíc se mu nelíbí ani způsob, jak se vedení města na akci připravovalo. To totiž před jejím konáním nechalo některé zřícené části plovárny odstranit.

„Mám informaci, že hlavní vstup do plovárny byl zbourán bez povolení památkářů. Vedení města se chová v rozporu se zákonem o památkové péči. Stejně tak bez povolení památkářů byl natřen chátrající plot a město vyšlo na 95 tisíc korun,“ popsal rozzlobeně Hanza.

Prodaly za milion, koupily za 21. Využití bývalé plovárny teď Teplice hledají

Proti Hanzově tvrzení se však ohrazuje primátor Jiří Štábl (ANO). „Naším cílem je po letech chátrání otevřít areál bývalé plovárny a dát veřejnosti možnost podílet se na rozhodování o jeho budoucnosti,“ nastínil.

Štábl Hanzovi oponuje i v otázce památkářů. „Město za účelem zajištění bezpečnosti občanů pohybujících se na přilehlém chodníku bylo nuceno na doporučení přivolaného statika zjištěnou havarijní situaci řešit bezodkladně odklizením zřícených trosek a odstraněním dalších částí objektu, které bezprostředně hrozily zřícením. V takovém případě je zájem na ochraně zdraví občanů nadřazen zájmu na ochraně památkových hodnot a jde tak o postup, který je zcela v souladu s právními předpisy,“ vysvětluje primátor.

Podle primátora chtěla radnice vizuální úpravou vstupu zvelebit zanedbaný plechový plot a symbolicky dát najevo, že plovárna se vrací zpět k životu. „Autorem je navíc umělec, který pro město již v minulosti mnohokrát tvořil,“ podotkl Štábl.

28. července 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Vyskočil oknem a půlročního syna vzal jako rukojmí. Zastáním od blízkých soud neuvěřil

Vrchní soud v Praze dnes potvrdil pětiletý trest pro muže obžalovaného z braní rukojmí a řízení pod vlivem alkoholu. Podle státního zástupce muž vzal předloni po hádce s partnerkou jejich půlročního...

2. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Přírodou z centra až na Kleť. Průtah Budějovicemi promění i „zelený“ most

V Českých Budějovicích v okolí silnice od Plané až po výpadovku na Písek chystá radnice i kraj velké úpravy. Současné křižovatky se promění a přibudou i nové. V plánu je i lávka pro pěší a cyklisty...

2. září 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Arcibiskupství a KKCG zakládají firmu kvůli rekonstrukci Jiřského kláštera

Arcibiskupství pražské a společnost Cipher Solutions ze skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka zakládají společnou firmu Georgiana. Důvodem je rekonstrukce a...

2. září 2025  11:25,  aktualizováno  11:25

Městské divadlo Zlín zahájí v sobotu 80. sezonu, vyhlásí výsledky ankety Aplaus

Městské divadlo Zlín zahájí jubilejní 80. sezonu slavnostním večerem v sobotu 6. září. Programem provedou členové hereckého souboru, chybět nebude živá kapela....

2. září 2025  11:21,  aktualizováno  11:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Útok berlí na Babiše moravskoslezská policie vyšetřuje i kvůli pokusu o ublížení

Muže, který v pondělí na předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré udeřil lídra moravskoslezské kandidátky Andreje Babiše berlí do hlavy, podezírá policie kromě...

2. září 2025  11:19,  aktualizováno  11:36

Populaci v přítoku řeky Teplé dnes posílilo 100 osmiměsíčních pstruhů obecných

Populaci Pramenského potoka, přítoku řeky Teplé na Chebsku dnes posílilo 100 osmiměsíčních pstruhů obecných. Ryby tam vysadili zástupci západočeského Lesního...

2. září 2025  11:17,  aktualizováno  11:17

Výrobci ve Zlínském kraji bojují s rostoucími náklady. Klesají jim tržby

Výrobním podnikům ve Zlínském kraji se přestává dařit tak jako v předešlých letech. Alespoň to vyplývá z čísel, konkrétně ze srovnání tržeb za první letošní čtvrtletí. V průměru v kraji poklesly o...

2. září 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Nejvyšší správní soud by mohli posílit soudci Štěpán Výborný a Václav Štencel

Nejvyšší správní soud (NSS) by mohli posílit soudci Štěpán Výborný a Václav Štencel. Jako vhodné adepty je vybral předseda NSS Karel Šimka, jména a životopisy...

2. září 2025  11:05,  aktualizováno  11:05

Kousek malebné náplavky u Karlova mostu dostane konečně svůj název. Po Karlu Schwarzenbergovi

Rada hlavního města Prahy oficiálně schválila pojmenování dosud bezejmenné náplavky na levém břehu Vltavy mezi Lichtenštejnským palácem a Karlovým mostem jako Nábřeží Karla Schwarzenberga. V této...

2. září 2025  12:35

Lidová hudba z celého světa. Karlovarský folklorní festival slaví třicátiny

Karlovarský folklorní festival, který se bude konat od středy do neděle, slaví 30 let existence. Opět zaplní lázeňské město lidovou hudbou a tancem. Letošního ročníku se zúčastní 17 souborů, z toho...

2. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Horácké divadlo otevře novou sezonu premiérou Pinocchia

Soubor Horáckého divadla HD_Jéé, který hraje pro děti a mládež, připravuje premiéru na Velkou scénu. Inscenací Pinocchio otevře 86. sezonu jihlavského divadla....

2. září 2025  10:59,  aktualizováno  10:59

Filmaři točí v Českém ráji, zamilovaný Mišík zažije drama na Troskách

Herecké hvězdy, kaskadérské kousky, gotický hrad Trosky. Filmaři v těchto dnech natáčí v Českém ráji komedii o rodinné dovolené. Film bude mít premiéru příští rok v létě.

2. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.