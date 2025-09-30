Senior Taxi jezdí ve všední dny od 7 do 14.30 hodin a je nutné si ho předem zarezervovat. Zájemci tak mohou učinit na telefonním čísle 770 326 395 či na emailové adrese seniortaxilitvinov@seznam.cz.
Službu zajišťuje Krušnohorská poliklinika.
V Litvínově začala fungovat nová služba – Senior Taxi. Starší občané ji mohou využít k cestám po městě, a to za paušální částku 50 korun za každou přepravovanou osobu nad 65 let.
