Po obou stranách dálnice D7 mezi Chlumčany a Smolnicí se staví odpočívadlo

Na dálnici D7 mezi obcemi Chlumčany a Smolnice na Lounsku začala výstavba dvou odpočívadel, jedno bude k dispozici ve směru na Chomutov, druhé v opačném směru na Prahu.
Hotová stanoviště by měla být řidičům k dispozici v příštím roce.
Cílem nově vybudovaných odpočívek bude zvýšení bezpečnosti řidičů.
„Nabídnou celkem 28 míst pro kamiony a 52 stání pro osobní automobily, zároveň i mobiliář, zastřešené posezení, dětské hřiště a odpočinkovou zónu,“ uvedl Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby.
Pro efektivnější využití kapacity budou obě místa vybavena systémem pro sledování obsazenosti. Součástí projektu je také kamerový dohled.
Za stavbu Ředitelství silnic a dálnic zaplatí přes 118 milionů korun bez DPH.