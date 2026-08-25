Po srážce motocyklu s autem u Terezína na Litoměřicku zemřel motorkář

Po srážce motocyklu s autem u Terezína na Litoměřicku zemřel v pondělí odpoledne motorkář. Nehoda se stala na silnici I/15 u nákupního centra. Okolnosti a příčiny havárie vyšetřuje policie. ČTK o tom dnes informoval mluvčí litoměřických policistů David Novák.
Motocyklista zemřel v Ústeckém kraji také 1. srpna u Rumburku na Děčínsku. Rovněž se střetl s osobním autem. Tři životy si minulou středu vyžádala nehoda auta s autobusem. Šlo o pasažéry osobního vozidla. V autobuse cestoval pouze řidič, který neutrpěl zranění, které by si vyžádalo ošetření v nemocnici.
V sobotu zemřely po střetu dvou aut dvě mladé dívky u Litvínova na Mostecku. Policie hledá svědky nehody. Konkrétně se obrací na řidiče nebo na posádku vozidla Volkswagen Passat, které jelo přímo za účastníkem nehody, autem Škoda Fabia, ve směru od Mostu k Lomu. Řidič by mohl být přímým svědkem a mohl by přispět k objasnění případu. Ozvat se má policistům na linku 158.