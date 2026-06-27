Po střetu tří aut u Mostu zemřel v pátek jeden člověk, tři lidé se zranili

Po střetu tří osobních aut na křižovatce v Kopistech u Mostu zemřel v pátek odpoledne jeden člověk. Další tři lidé utrpěli zranění. Okolnosti nehody policisté nadále prověřují, řekla dnes ČTK regionální policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Pravděpodobnou příčinou bylo podle ní nedání přednosti v jízdě.
Tragická nehoda se stala v pátek kolem 16:00. Dvě těžce zraněné osoby záchranáři transportovali do nemocnice vrtulníkem a další dvě sanitkou. "Jedna zraněná osoba, která byla na pozici spolujezdce, po převozu zemřela," dodala Gazdošová.
V červnu jde v Ústeckém kraji o třetí smrtelnou nehodu. V pondělí 8. června zemřela na Litoměřicku po střetu s osobním automobilem mladá cyklistka. Po nárazu do stromu zemřel v noci na neděli 21. června u obce Holedeč na Lounsku třiapadesátiletý řidič osobního vozu.