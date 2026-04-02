Pobočka České pošty v Jirkově změnila název

„Vzhledem k aktuální situaci už číslování poboček postrádá význam. V Jirkově zůstala k 1. červenci 2023 pouze jediná pošta – ta hlavní na náměstí Dr. E. Beneše. Pobočky ve Studentské ulici a v Ervěnické ulici rozhodnutím České pošty zanikly. Stalo se tak navzdory protestům, které tehdy jirkovská radnice adresovala ministerstvu vnitra,“ uvedl k situaci jirkovský mluvčí Vladimír Vacula.
Pro obyvatele města se však s novým názvem nic nemění a novinka nebude mít žádný dopad na praktický chod pošty. „Jednoznačným identifikátorem pro dodávání zásilek i nadále zůstává poštovní směrovací číslo, kterého se výše uvedená změna nijak nedotkne,“ dodal Vacula.