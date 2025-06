Spolu s Klubem českých turistů Rumburk se vydejte v sobotu 7. června na pochod k rozhledně Tanečnice na Děčínsku, který se koná u příležitosti 120. výročí zprovoznění rozhledny.

Na výběr je z pěti startovních míst. Z Mikulášovické náměstí, železniční stanice Mikulášovice dolní nádraží, náměstí v německém městě Seibnitz a od infocentra v Saupsdorfu se vyráží od 8.30 do 10.30 hodin, od informačního centra v Hinterhermsdorfu pak od 7.30 do 9.30 hodin. Trasy jsou dlouhé od 3,5 do osmi kilometrů a jsou vedeny po značených turistických stezkách.

Cíl pochodu je do 17 hodin u rozhledny Tanečnice, kde účastníci akce obdrží pamětní list. Na prostranství před rozhlednou pak bude připraven bohatý program – hudební vystoupení kapely P.R.T., soutěž turistických dovedností, ukázky turistického značení, přehlídka dravých ptáků či vábení zvěře. Vstupné se neplatí.