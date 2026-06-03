Arcibiskup v outdoorovém. Přibyl vyrazil na pochod připomínající vraždění Němců

Miroslava Strnadová
  15:22
Sledovat Metro na Googlu
Nejprve odsloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl bohoslužbu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Postoloprtech v tradičním liturgickém rouchu. O chvíli později pak – převlečený do sportovního oblečení, s turistickými hůlkami v ruce a batohem na zádech – vyrazil na studentský pochod, který připomíná masakr německy mluvícího obyvatelstva na přelomu května a června 1945. Pátého ročníku vzpomínkové akce se zúčastnil rekordní počet lidí.

„Musíme ke každému člověku přistupovat jako ke svébytné bytosti. Pokud chceme, aby druzí měli úctu k nám, musíme mít úctu k jednotlivci. Jakmile někoho zařadíme do skupiny a začneme ji celou hodnotit, sklouzáváme ke kolektivní vině. K tomu máme bohužel stále tendenci, přestože to v historii přineslo hrozné výsledky – ať už před válkou, během ní, nebo po ní. Postoloprtský masakr je toho bohužel smutným příkladem,“ uvedl Přibyl pár minut před tím, než na téměř dvacetikilometrový výšlap z Postoloprt do Žatce vyrazil.

Pochodu se zúčastnil také arcibiskup Stanislav Přibyl (vpravo). Na trasu vyrazil náležitě oblečen. (3. června 2026)
Pochodu se zúčastnil také arcibiskup Stanislav Přibyl (vlevo). Na trasu vyrazil náležitě oblečen. (3. června 2026)
Studentský pochod, který připomíná masakr německy mluvícího obyvatelstva na přelomu května a června 1945. Účastníky čekal téměř dvacetikilometrový výšlap z Postoloprt do Žatce. Nesli jména zabitých lidí. (3. června 2026)
Studentský pochod, který připomíná masakr německy mluvícího obyvatelstva na přelomu května a června 1945. Účastníky všech generací čekal téměř dvacetikilometrový výšlap z Postoloprt do Žatce. Organizátoři také nechali vztyčit jeden z památníků, které tvoří na trase pietní zastavení. Jde o patníky, na niž je QR kód, který odkazuje na stránku, kde je událost popsána. (3. června 2026)
Studentský pochod, který připomíná masakr německy mluvícího obyvatelstva na přelomu května a června 1945. Účastníky všech generací čekal téměř dvacetikilometrový výšlap z Postoloprt do Žatce. Nesli jména zabitých lidí. (3. června 2026)
23 fotografií

Právě zde se v poválečných dnech uskutečnil nechvalně známý postoloprtský masakr. Příslušníci Československé armády pozabíjeli stovky německých obyvatel, převážně z Postoloprt a nedalekého Žatce. V hromadných hrobech bylo později objeveno přes 700 těl, ovšem podle historiků je počet obětí mnohem vyšší.

Účastníci pochodu nesli jména zabitých lidí. Stanislav Přibyl si vybral Maxmiliana Hilberta. Byl to řeholník z kláštera kapucínů v Žatci. Během přesunu z Postoloprt zpět do Žatce s ostatními řádovými bratry se mu udělalo nevolno, a protože zaostával za ostatními, byl zastřelen.

Arcibiskupova přítomnost na pochodu nebyla náhodná. Stanislav Přibyl vyhlásil letošek Rokem smíření. Na dvanácti místech v litoměřické diecézi, kde při odsunu umírali lidé, se během roku uskuteční bohoslužby. V Postoloprtech se spojil s organizátory studentského pochodu.

Tisíc kamenů pro oběti v Postoloprtech. Studenti vracejí jména zavražděným Němcům

Arcibiskupova přítomnost přilákala víc účastníků než v minulých letech. „Odhaduji, že letos je nás tu kolem 350. Na pochod se vypravili jak studenti, tak řada starších lidí,“ uvedl hlavní organizátor, pedagog pražského Gymnázia Jana Keplera Petr Zemánek.

Na pochod vyrazili studenti a žáci středních a základních škol z Loun, Prahy, Žatce, Kadaně, Klášterce nad Ohří a dalších měst. „Jsem tu s deváťáky. Postoloprtský masakr se týkal i žateckých obyvatel a je to událost, která by měla být připomínána, protože je to obrovská nespravedlnost na nevinných obětech. Proto je potřeba si to připomínat, aby se takové věci neděly,“ uvedla učitelka Kateřina Holštajnová ze základní školy v Žatci.

Student žateckého gymnázia Šimon Dědič si na cedulku, kterou si přišpendlil na bundu, napsal jméno Adolf Ziegler. „Vybral jsem si ho, protože to byl učitel ze Žatce a já studuji v Žatci,“ zmínil. Jeho kamarád Filip Hablovič si zapsal jméno žateckého dělníka Antona Zippla.

Během pochodu účastníci prošli kolem místa, kde stávala v Postoloprtech vojenská kasárna, v nichž vojáci internovali stovky německých obyvatel a kde docházelo k jejich vraždění. Budovy byly před ledy zbourány a dnes se na louce připravuje výstavba rodinných domů. Žádný památník na poválečné události zde není.

Vraždění Němců zůstalo bez trestu. Od postoloprtského masakru uplynulo 80 let

O kus dál proto organizátoři nechali vztyčit jeden z památníků, které tvoří na trase pietní zastavení. Jde o patníky, na nichž je QR kód, který odkazuje na stránku, kde je událost popsána. Další patník chtěli organizátoři vztyčit u budovy školy, kde byl také masový hrob, radnice jim to ale nepovolila.

„Stříleli je jako králíky a ještě se tím chlubili“

Pochod se zastavil také u pamětníků masakru – bratrů Erika a Waltera Urbanových. Jejich otec byl v kasárnách zabit. Erikovi bylo v té době osm let a Walter je o pět let mladší.

„To, co jsme zažili, nikomu nepřeji. Pamatuji si vojáka, který přišel, zapálil si a povídá nám: ‚Tak jsem jich udělal čtyřicet.‘ Taková byla doba. Když šel táta do kasáren, říkal: ‚Co mi můžou udělat, já nejsem žádný nacista.‘ Už se nevrátil,“ vyprávěl Erik. O vojácích říká, že do německých internovaných obyvatel stříleli bez slitování jako do králíků. Na vlastní oči viděl zabité lidi. „Nejhorší na tom je, že ty zrůdy byly na zabíjení hrdé,“ dodal.

Vzpomínkovou akci zakončí dnes v podvečer mše v žateckém kostele Korunování Panny Marie. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Stanislav Přibyl.

2. června 2026
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Tradiční výstup na nejvyšší vrchol Jizerských hor

Rozhledna Smrk v Jizerských horách

Klub českých turistů Nové Město pod Smrkem pořádá v sobotu 53. ročník Výstupu na Smrk. Oblíbená turistická akce nabídne možnost vydat se po značených trasách na nejvyšší vrchol Jizerských hor.

3. června 2026  16:22

Litomyšl zatím nenašla dotační titul pro kompletní opravu městské knihovny

ilustrační snímek

Radnice Litomyšle na Svitavsku zatím nenašla vhodný dotační titul na celkovou opravu budovy městské knihovny. Náklady na ni se odhadují na 80 milionů korun....

3. června 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Policie pátrá po vězni, který ve Znojmě odešel z nestřeženého pracoviště

Policie pĂˇtrĂˇ po vÄ›zni, kterĂ˝ ve ZnojmÄ› odeĹˇel z nestĹ™eĹľenĂ©ho pracoviĹˇtÄ›

Policie od úterního večera pátrá po odsouzeném Eriku Šabatovi, který odešel z nestřeženého pracoviště ve Znojmě, kde vykonával pracovní činnost mimo areál...

3. června 2026  14:38,  aktualizováno  14:38

Zámek v Dobříši na Příbramsku láká na opravený park s oranžerií

ZĂˇmek v DobĹ™Ă­Ĺˇi na PĹ™Ă­bramsku lĂˇkĂˇ na opravenĂ˝ park s oranĹľeriĂ­

Dobříšský zámek na Příbramsku láká na opravený park s oranžerií a obnovenou venkovní iluzivní malbou, která loni na podzim získala ocenění od Národního...

3. června 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha má kriticky málo pobytových služeb pro lidi s postižením, kritizuje Schorm

ilustrační snímek

Praha má na svém území podle zástupce veřejného ochránce práv Víta Alexandra Schorma kriticky málo pobytových služeb pro lidi s postižením. Velkou část jich...

3. června 2026  14:29,  aktualizováno  14:29

Třebíčská průmyslová škola bude mít opravenou jídelnu a nové učebny

ilustrační snímek

Několik let připravované rozšíření Střední průmyslové školy Třebíč, spojené s její opravou, by mělo začít letos v srpnu. Odhadované náklady jsou podle hejtmana...

3. června 2026  14:17,  aktualizováno  14:17

Kvůli stržené troleji nejezdily hodiny vlaky na koridoru u Kolína

Zastavení provozu na trati Kolín - Velim kvůli poškozenému trakčnímu vedení....

Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Velim byl několik hodin zastavený, nákladní automobil ráno poškodil trakční vedení. Zasahovali hasiči Správy železnic, kolem 16. hodiny se začalo jezdit...

3. června 2026  9:22,  aktualizováno  15:58

Vypadá jako malířský stojan. Lavička v Brně připomíná život a dílo Alfonse Muchy

Představení lavičky Alfonse Muchy, která funguje jako první zastavení brněnské...

Malíře Alfonse Muchu od středy u brněnské katedrály svatého Petra a Pavla připomíná lavička ve tvaru malířského stojanu. Je počátkem Muchovy stezky, která turisty zavádí na místa, kde umělec žil a...

3. června 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Návrat školáků do Malšovy Lhoty je nejistý, vedení Hradce se sejde s rodiči

Škola v Malšově Lhotě dostala zateplení a nová okna, uvnitř se vyměnily...

Ani téměř deset měsíců po dokončení rekonstrukce základní a mateřské školy v Malšově Lhotě není jasné, zda se výuka bude moci do okrajové části Hradce Králové kvůli sporům se sousedem vrátit. Školáci...

3. června 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Zlínský kraj půjčí dalších 40 milionů korun obcím u vodního díla Vlachovice

Vizualizace plánované podoby Vlachovické přehrady.

Obec Vlachovice plánuje výstavbu rodinného domu se třemi byty, což bude stát téměř 20 milionů korun. Chystá také investice do dětského hřiště, mostu či základní školy. Realizaci pomůže Zlínský kraj,...

3. června 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Prezident se v Chropyni projel obrněným vozem, se skauty vyrazil na Hostýn

Prezident Petr Pavel ukončil dvoudenní návštěvu Zlínského kraje výšlapem na...

Petr Pavel a jeho manželka Eva ve středu končí dvoudenní cestu Zlínským krajem. Ráno prezident zavítal ve Vizovicích na Zlínsku do areálu výrobce modulárních systémů KOMA Modular, před obědem pak...

3. června 2026  7:02,  aktualizováno  15:47

Plzeňské DEPO 2015 bude v sobotu patřit sci-fi, fantasy, hrám a komiksům

ilustrační snímek

Plzeňská kulturní a kreativní zóna DEPO2015 se v sobotu promění v centrum herní a fanouškovské kultury. Pátý ročník největšího západočeského festivalu sci-fi,...

3. června 2026  14:04,  aktualizováno  14:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.