Pocitová mapa zjišťuje, jak se lidem žije v Lovosicích

Dostupný je na www.pocitovemapy.cz/lovosice-2026/. Lidé mohou do mapových podkladů zaznamenat třeba lokality, které jim v létě přijdou nepříjemně přehřáté, kde chybí zeleň či stín, kde se necítí bezpečně při jízdě na kole či která místa by si zasloužila úpravu.
„Výsledky budou zpracovány do pocitové mapy města a poslouží jako jeden z podkladů pro plánování dalších opatření tam, kde je lidé vnímají jako potřebná,“ uvedla mluvčí města Denisa Richter.
Mapu mohou vyplnit nejen obyvatelé Lovosic, ale třeba ti, kteří sem jezdí za prací nebo studiem.