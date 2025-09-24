„Most ukazuje, že dokáže nabídnout sportovní atrakci s evropskými parametry. Nové ferraty jsou bezpečné, moderní a přístupné všem – od rodin s dětmi až po zkušené sportovce,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Stará (PROMost). Rozšíření ferrat vzniklo ve spolupráci s odborníky na výstavbu zajištěných cest, jejich vybudování přišlo zhruba na 970 tisíc.
Skalní masiv pod hradem Hněvín je významným historickým a přírodním symbolem města. Po generace láká návštěvníky svými výhledy i tajemnou jeskyní. Díky nově vybudovaným trasám mají lidé další důvod k návštěvě – mohou si vyzkoušet dobrodružství lezení v bezpečných podmínkách, obklopeni přírodou a jedinečnou scenérií Mostu a jeho okolí.
„Ferraty na Hněvíně navazují na tradici, kdy místní generace objevovaly krásy jeskyně a skalního masivu. Dnes nabízíme moderní a bezpečné prostředí, které tento zážitek umožní i generacím budoucím,“ dodala Stará.