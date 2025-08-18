Policisté oznámení o podezření na týrání čtyřnohého mazlíčka přijali v neděli odpoledne.
„Z tohoto důvodu na místo vyrazila hlídka obvodního oddělení policie Podbořany, která zjistila skutečnosti, jež vedly k zahájení úkonů trestního řízení, a sice pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat,“ popsal policejní mluvčí Jakub Mareš s tím, že psa nalezla oznamovatelka.
Po svázání končetin má zvíře hluboké a otevřené rány. „Celou událost prověřujeme a s majitelem budeme v následujících dnech provádět úkony spojené s trestním řízením,“ doplnil mluvčí.
Dodal, že zatím nemůže poskytnout další podrobnosti.