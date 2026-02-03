Ve městě už dlouhé roky působí trojice pediatriček, v registrech mají dohromady stovky pacientů. Dochází k nim nejen děti ze šestitisícových Podbořan, ale i ty z okolních obcí. Nyní lékařky ohlásily, že své ordinace uzavřou. Dvě skončí na konci března, třetí k 10. dubnu. Problém je to nejen pro podbořanské rodiče, ale i pro rodiče v nedalekém Vroutku a Lubenci, kde jedna z lékařek také působí.
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vnímá situaci v Podbořanech jako kritickou. „Snažíme se najít vhodné řešení, jak zajistit dětským pacientům praktického lékaře. Aktivně hledáme nové lékaře i z jiných regionů,“ uvedla mluvčí VZP Viktorie Plívová.
VZP řeší situaci s Krajským úřadem Ústeckého kraje. „Aktuálně je vypsáno výběrové řízení pro tuto odbornost, což je nezbytný krok k uzavření smlouvy s novým lékařem,“ doplnila Plívová.
Podbořansko je oficiálně zařazeno mezi takzvané preferované oblasti. Jde o program, kdy se VZP snaží pro lokality, kde nastává vyčerpávání kapacit zejména primární péče, přilákat nové lékaře na bonusy. Noví pediatři mohou v Podbořanech získat jednorázový příspěvek až do výše 800 tisíc korun a také výhodnější nabídku úhrad.
V blízkém okolí pediatři pacienty nepřibírají
Informace o konci podbořanských pediatriček řadu rodičů zaskočila. Na příchod nového lékaře nechtějí čekat a snaží se své potomky zaregistrovat v jiném městě. „Obtelefonovala jsem všechny pediatry v okolí, ale mají plno. Sehnali jsme pediatra až 50 kilometrů daleko. Je to hodně z ruky, ale lékaře potřebujeme,“ popsala peripetie maminka Valerie Berkyová.
Starosta Podbořan Radek Reindl (ODS) uvedl, že radnice o plánovaném odchodu stávajících pediatriček ví již déle než rok. „Vedli jsme s nimi jednání, ale bohužel se je nepodařilo přesvědčit k prodloužení praxe. Chápu je, chtějí odejít do důchodu. Osobně to vnímám jako příležitost k novému začátku – otevírá se zde prostor pro mladé lékaře. Aktivně je hledáme, inzerujeme v lékařských periodikách, a máme pro ně připraveny motivační bonusy,“ doplnil Reindl.
Radnice nabízí peníze, ordinaci, bydlení
Radnice nabídne nově příchozímu lékaři finanční bonus, ordinaci a bydlení. „Máme k dispozici pět městských bytů, které jsou okamžitě dostupné. Dále nabízíme finanční podporu, a to jak z městského rozpočtu, tak z krajských dotačních titulů, která může dosáhnout až 1,5 milionu korun. Dále jsou ve městě volné ordinace, v současné době jich máme k dispozici minimálně pět,“ popsal starosta.
Podle slov starosty aktuálně jedná s pediatričkou, která zvažuje, že ordinaci ve městě otevře. Tato jednání nejsou ještě u konce. Kromě toho radnice nedávno podepsala smlouvu se soukromou společností, která zaměstnává lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství a pediatrie. „Věřím, že do poloviny roku tady pediatra budeme mít,“ zůstává optimistický Reindl.