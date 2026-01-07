Mrazivé dny v Česku si vyžádaly další oběť mezi bezdomovci

Autor: ČTK, iDNES.cz
  19:42aktualizováno  19:42
Na Teplicku zemřel v mrazivém počasí bezdomovec. K muži bez známek života byli záchranáři přivolaní v pondělí dopoledne. Ve středu to řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Příčinou mohlo být podchlazení. Lidi bez přístřeší v těchto dnech kontrolují ve městech strážníci, v Ústí nad Labem jim nabízí teplé nápoje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

V mrazivém počasí zemřel v úterý také bezdomovec v Brně, i u něj mohlo být podle záchranářů příčinou podchlazení. Silné mrazy trvají v Česku už několik dní.

K muži na ulici přijeli záchranáři v 09:00, případ pak předali koronerovi. „Zemřít mohl v noci z neděle na pondělí,“ upřesnil Voleník. Žádný další takový případ záchranná služba v Ústeckém kraji neeviduje.

V souvislosti s počasím je ale více pacientů.

Nárůst evidují také urgentní příjmy v nemocnicích. „Primárně je to nárůst počtu pacientů s poraněním horních a dolních končetin. Další skupinou jsou lidé postižení respiračním onemocněním. U kardiaků sledujeme jen mírný nárůst počtu pacientů přijatých na urgentních příjmech,“ řekl ČTK Tomáš Petr z Krajské zdravotní, pod níž patří sedm nemocnic na severu Čech.

V Brně zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, tělo se našlo odpoledne

Bezdomovce ve městech kontrolují v mrazu strážníci. Znají jejich stanoviště, na která docházejí a nabízejí jim teplé nápoje a deky. Zároveň dohlížejí na to, aby si nerozdělávali oheň u veřejně prospěšných zařízení.

Ve středu o tom informoval zástupce ředitele Městské policie v Ústí nad Labem Jan Novotný.

Teploty v noci na čtvrtek mohou podle předpovědi meteorologů klesnout až 16 stupňů pod nulu a mrznout bude i v dalších dnech.

7. ledna 2026  18:21,  aktualizováno  18:21

