V mrazivém počasí zemřel v úterý také bezdomovec v Brně, i u něj mohlo být podle záchranářů příčinou podchlazení. Silné mrazy trvají v Česku už několik dní.
K muži na ulici přijeli záchranáři v 09:00, případ pak předali koronerovi. „Zemřít mohl v noci z neděle na pondělí,“ upřesnil Voleník. Žádný další takový případ záchranná služba v Ústeckém kraji neeviduje.
V souvislosti s počasím je ale více pacientů.
Nárůst evidují také urgentní příjmy v nemocnicích. „Primárně je to nárůst počtu pacientů s poraněním horních a dolních končetin. Další skupinou jsou lidé postižení respiračním onemocněním. U kardiaků sledujeme jen mírný nárůst počtu pacientů přijatých na urgentních příjmech,“ řekl ČTK Tomáš Petr z Krajské zdravotní, pod níž patří sedm nemocnic na severu Čech.
V Brně zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, tělo se našlo odpoledne
Bezdomovce ve městech kontrolují v mrazu strážníci. Znají jejich stanoviště, na která docházejí a nabízejí jim teplé nápoje a deky. Zároveň dohlížejí na to, aby si nerozdělávali oheň u veřejně prospěšných zařízení.
Ve středu o tom informoval zástupce ředitele Městské policie v Ústí nad Labem Jan Novotný.
Teploty v noci na čtvrtek mohou podle předpovědi meteorologů klesnout až 16 stupňů pod nulu a mrznout bude i v dalších dnech.