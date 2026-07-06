„Město koupí dvě kamery, které umístí u obou vstupů do podchodu,“ uvedl jirkovský mluvčí Vladimír Vacula.
Doplnil, že celá akce včetně montáže a napojení nových kamer na stávající systém městské policie je vyčíslena na zhruba 80 tisíc korun.
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„Město koupí dvě kamery, které umístí u obou vstupů do podchodu,“ uvedl jirkovský mluvčí Vladimír Vacula.
Doplnil, že celá akce včetně montáže a napojení nových kamer na stávající systém městské policie je vyčíslena na zhruba 80 tisíc korun.
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