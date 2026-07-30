Podlahy v garážích ústeckého magistrátu čeká oprava

Podlahy, které jsou součástí podzemních garážích ústeckého magistrátu, čeká oprava.
Obnovou by měl projít nejen povrch v 1. a 2. podzemním patře, ale také dopravní značení.
Práce přijdou na necelých 4,5 milionu korun bez DPH, rozděleny jsou do pěti etap, aby vždy zůstala zachována dostupnost 70 procent parkovacích míst. Poslední etapa by měla být dokončena do 20. září.
„Sjezd mezi patry bude pouze očištěn a opatřen ochranným nátěrem. Podlahový systém bude opatřen protiskluzovým povrchem pro zvýšení bezpečnosti a efektivity úklidu. Díky tomu bude také velmi odolný vůči opotřebení. Povrchy garáží budou v odstínu šedé barvy,“ řekl mluvčí ústecké radnice Marek Lukinič.