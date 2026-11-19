„Mám známého u policie, když mi dáš 20 tisíc, vyřeším tvůj problém s překročením rychlosti,“ řekl 50letý muž, když mu poškozená žena z Teplic sdělila své obavy z postihu, který jí čeká za překročení povolené rychlosti v obci.
Žena poslala na zadané číslo účtu celý obnos 20 tisíc korun. Muž však již od začátku věděl, že nezajistí deklarované vyřízení věci a peníze použil pro svoji potřebu.
„Žena několikrát žádala vrácení peněz, ale k tomu nedošlo a tak si lhář po provedených policejních úkonech vyslechl obvinění z podvodu,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.