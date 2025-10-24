Policie řeší podvody s prodejem paliv, pachatelé užívají i loga známých firem

Lenka Dvořáková
  7:02aktualizováno  7:02
Severočeští policisté vyšetřují několik případů podvodů s prodejem paliv. Hlavně na sociálních sítích se množí případy podvodů při prodeji palivového dřeva, briket a pelet. Důvěřivci lákaní na výhodné ceny zaplatí předem, ale zboží se nikdy nedočkají. Policie varuje, aby lidé nereagovali na podezřele levné nabídky a aby neposílali neznámým lidem zálohy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Hnědé uhlí aktuálně stojí zhruba 600 až 670 korun za metrák, metr krychlový sypaného dřeva vyjde od tisícovky po dva tisíce podle tvrdosti a kvality. Pelety Premium pak zhruba na 120 korun za 15 kilo nebo přibližně osm tisíc za tunu.

O svou zkušenost s podvodem se podělila s iDNES.cz žena z Ústecka, která přišla o 14 tisíc korun. Podvodník přitom používal logo existující firmy, kterou tím poškodil natolik, že musela změnit svůj název i vizuální identitu. Na inzerát s nabídkou pelet narazila žena na Facebooku.

„Zeptala jsem se, jestli mají i pelety, protože doma jimi topíme,“ popisuje žena z Ústecka. „Odpověděl mi muž, že pelety má, a nabídl je. Cena mi přišla výhodná, tak jsem chtěla tři palety. Řekl ale, že když vezmu čtyři, dostanu jednu zdarma. Celkem tedy 20 800 korun.“

Podle dohody měla žena zaplatit polovinu ceny předem. „Poslala jsem mu deset tisíc korun a do variabilního symbolu napsala číslo 10, jak mi řekl. Později mi napsal, že jsem měla uvést do variabilního symbolu pouze nulu a že kvůli tomu nemůže platbu vrátit, dokud nepošlu další čtyři tisíce. Bohužel jsem mu je poslala,“ pokračuje žena. Když se později pokusila prodejce kontaktovat, zjistila, že ji zablokoval. „Přestal odepisovat, nebral telefon a zablokoval si mě i na Messengeru,“ říká poškozená.

Chcete traktor? Muž vylákal z lidí miliony. Využil díru na trhu, říká soudce

Spolu s kamarádkou se snažila zjistit, zda se muž neozývá i jiným lidem. „Zkusila mu napsat i kamarádka, ale zablokoval i ji. Neustále měnil jméno i profilovou fotku, bylo téměř nemožné ho dohledat,“ doplňuje.

Policie se případem zabývá. „Mohu potvrdit, že se tímto případem zabýváme, nicméně vzhledem k fázi, ve které se případ nachází, nebudeme sdělovat více informací. Co se týče osobních údajů figurujících ve spisech, nemůžeme tyto skutečnosti komentovat,“ uvádí mluvčí severočeské policie Jakub Mareš.

S podobnými případy se policisté setkávají opakovaně napříč regionem. V jednotlivých okresech jde o několik desítek případů. „Jedná se o jednotky oznámených skutků za jednotlivé okresy, kde škoda často nedosahuje částky deset tisíc korun, a v takovém případě tedy jde o přestupky,“ dodává krajská policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Chomutovská policie například vyšetřuje trestný čin podvodu, který se týká právě prodeje dřeva přes Facebook. Poškozený zaslal 15 tisíc korun na bankovní účet, zboží však nedostal a pachatel profil smazal. Podezřelého se zatím nepodařilo najít a prověřování pokračuje.

Na Děčínsku bylo letos oznámeno devět případů obdobného charakteru, většina z nich byla předána ke společnému řízení do jiných krajů, některé nyní řeší obvodní oddělení v Rumburku.

Recidivista bez domova prodával cizí vytěžené dřevo po kamionech

Podobné případy se objevily i na Mostecku, kde vyšetřovatel zahájil v souvislosti s prodejem paliv trestní stíhání muže obviněného z několika dalších podvodů. Na sociální síti nabízel prodej briket a palivového dřeva, požadoval platby předem a zboží nikdy nedodal. Celková škoda přesáhla 50 tisíc korun.

Na Ústecku policisté aktuálně také vyšetřují několik skutků spojených s nákupem pelet přes podvodné webové stránky. „V jednom z případů jde o sérii, kdy poškozených, kteří objednali pelety na falešných stránkách, je několik. Po odeslání peněz zboží neobdrželi a komunikace ustala,“ nastiňuje Glogovská.

Policie: Klíčová je rychlost oznámení

Policie opakovaně upozorňuje, že při nákupech v online prostředí mohou lidé snadno narazit na podvodníky. Varovným signálem bývá výrazně nižší cena, než je běžná tržní. „Za zboží nabízené prostřednictvím sociálních sítí je vždy bezpečnější platit až při jeho převzetí, nikoli předem,“ upozorňuje mluvčí Glogovská.

Pokud kupující již peníze odeslal, měl by co nejdříve kontaktovat svou banku a požádat o zadržení transakce. Pokud platba už byla připsána, banka může oslovit instituci příjemce a pokusit se o její vrácení. Následně by měl poškozený věc oznámit policii.

Zloději na jihu Čech ukradli dřevo za čtvrt milionu, mají i těžkou techniku

„Policisté po přijetí oznámení činí opatření k zajištění finančních prostředků na účtech, kam byly peníze převedeny, takže šance získat peníze zpět existuje, pokud je pachatel nestihl vybrat. Klíčová je ale rychlost oznámení,“ poznamenává Glogovská.

Podle zákoníku může být takové jednání kvalifikováno jako podvod, pokud způsobená škoda přesáhne deset tisíc korun. Policie proto lidem doporučuje, aby při nákupech paliva či jiného zboží na sociálních sítích zachovali obezřetnost a platby předem posílali pouze ověřeným a důvěryhodným prodejcům.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Praha

Kamelot s Metrem v centru Prahy.

vydáno 24. října 2025  10:02

Melantrichova ulice

Turisté s trdelníky na Starém Městě v Melantrichově ulici.

vydáno 24. října 2025  10:02

Rytířská ulice

Holubi na Starém Městě v Rytířské ulici.

vydáno 24. října 2025  10:02

Na Můstku

Holubi na Starém Městě v ulici Na Můstku.

vydáno 24. října 2025  10:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Staroměstské náměstí

Plynové ohřívače na Staroměstském náměstí.

vydáno 24. října 2025  10:01

V rámci tradiční školní akce Duch(k)ování proběhla v letňanské základní škole generála Františka Fajtla DFC ve čtvrtek 23. října 2025 i soutěž o nejoriginálnější dýni.

vydáno 24. října 2025  10:01

Čtvrteční požár seníku na Jihlavsku způsobil jedenáctimilionovou škodu

Hasiči museli ve čtvrtek večer vyjíždět k požáru velkokapacitního seníku v Dušejově na Jihlavsku. Odhadnutá škoda je 11 milionů korun. Příčinu požáru, u...

24. října 2025  8:27,  aktualizováno  8:27

Kostel svatého Václava na Smíchově

vydáno 24. října 2025

Zda bude toto poslední koloběžka v Praze jako hlavním městě bude skutečně záležet na mnoha okolnostech než jen na přání zastupitelů.

vydáno 24. října 2025

Vystoupili jsme jako každý den ráno z tramvaje (cesta do školy a do práce)... A místo pohledu dolů na chodník (jako vždy), zvedneme oči...nesmí se na ní ukazovat...
Byl to mžik...po pár sekundách...

vydáno 24. října 2025

Nová silnice ulevila hlavně Litohlavům, přes Osek jezdí aut pořád dost

Dva týdny si řidiči zvykají, že při cestách z Rokycan na severní Rokycansko už nemusejí jezdit přes Osek nebo Litohlavy, ale mohou jet po nové silnici, která obě obce míjí. Zatímco v Litohlavech...

24. října 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Ústavní soud odmítl i stížnost Šimona, který usiloval o obnovu kauzy Slopné

Ústavní soud odmítl stížnost Davida Šimona odsouzeného za vraždu seniora ve Slopném na Zlínsku. Šimon tvrdí, že se vraždy nedopustil. Neúspěšně usiloval o...

24. října 2025  8:09,  aktualizováno  8:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.