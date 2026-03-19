Pohlcení minulosti a vznik nového v roudnické galerii

Suchý pařez s rozvětveným kořenovým systémem, který se noří do iluzorní vodní hlubiny. Seznamte se s novou site specific instalací Libora Novotného, která je vytvořená přímo na míru výstavnímu prostoru foyeru Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Výstava nazvaná Potopa zde bude k vidění do 24. dubna.
„Multimediální umělec, vysokoškolský pedagog a kurátor Libor Novotný se zde věnuje fenoménu vodního živlu a tomu, jak silně v kultuře působí. Ústředním motivem roudnické prezentace je potopa, která je chápána jako skutečný i symbolický zlom. Představuje sílu, která ničí a pohlcuje minulost, aby svým ústupem umožnila vznik nového a dosud neviditelného,“ popisuje produkční galerie Vojtěch Hanyš.
Novotný klade symbolický předěl či zlom do mnoha kontextů, mezi nimi například i do souvislosti se stále aktuálním vědomím vymírání druhů. „V historii planety proběhlo pět velkých hromadných vymírání druhů a vedle nich řada menších. Vědci vyslovili hypotézu, že v současnosti můžeme být v začátku šestého. Cykličnost tohoto procesu je děsivá i uklidňující zároveň,“ říká Novotný.
Na díle Potopa lze dobře vidět Novotného vrstevnaté uvažování o mnoha tísnivých aspektech současnosti: o kulturní logice pozdního kapitalismu, antropocentrickém povyšování člověka nad přírodu, zrychlené ekologické devastaci světa a nakonec i o – tak trochu zasloužené – katastrofě.
Strom a jeho fragmenty
„Jedním z nejčastějších symbolických prvků, s nimiž Novotný pracuje až archetypálně, je strom a jeho fragmenty. Strom má mezi příběhy o vzniku světa své výsadní místo – ať už v židovsko-křesťanské tradici, nebo v souvislosti s probíhající reflexí environmentální krize. Sémantická i formální bohatost stromu jako uměleckého tématu přímo vybízí k dalším konceptuálním přesahům a stává se schématem téměř nekonečně se větvících významových propojení,“ doplňuje kurátorka Anna Vartecká.
V instalaci Potopa se kmen stromu ocitá v kataklyzmatické situaci. Jeho dřevěné tělo je ponořeno do vodní hladiny tak, aby skleněné tabule, které ji symbolicky zastupují, rozřezávaly čas na to, co bylo předtím, a to, co teprve přichází. „Téma apokalypsy vycházející z biblických i starověkých mýtů tak zapadá do širšího chápání dějin lidstva jako opakujících se cyklů zkázy, rozkladu a obnovy,“ dodává Vartecká.
Libor Novotný absolvoval doktorský program Vizuální komunikace na ústecké univerzitě a nyní působí jako pedagog v ateliéru Kresby na Fakultě umění Ostravské univerzity. Těžiště jeho práce spočívá v kresbě a v uměleckých intervencích do veřejného prostoru založených na vrstevnaté práci s významem.