Jízda autem jako drahý luxus. Rostoucí ceny paliv ženou lidi do veřejné dopravy

Lenka Dvořáková
  6:32aktualizováno  6:32
Rostoucí ceny pohonných hmot začínají výrazně ovlivňovat každodenní život obyvatel Ústeckého kraje. Zatímco ještě donedávna byla jízda autem pro mnoho lidí samozřejmostí, v posledním měsíci se situace postupně mění. Stále více lidí přehodnocuje své dopravní návyky a volí veřejnou dopravu.

Lidé nastupují do autobusu u teplického vlakového nádraží. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Cestující sami vidí, že o vlaky i autobusy v regionu je zvýšený zájem především v ranních a odpoledních špičkách. „Stoprocentně jezdí za posledních čtrnáct dní dvojnásobek lidí,“ říká třicetiletý Milan, který denně jezdí ve špičce autobusem z Třebenic přes Lovosice do Ústí a zpět. „Ranní spoj je plný a odpolední je už úplně narvaný. Auto jsem používal prakticky každý den, ale při dnešních cenách nafty už se to prostě na cesty do práce nevyplatí,“ dodává.

Ceny pohonných hmot v Česku v posledních týdnech výrazně vzrostly. Nafta se aktuálně pohybuje přibližně kolem 46,90 korun za litr a na některých čerpacích stanicích ji řidiči pořídí i za vyšší cenu. Benzin je o něco levnější, nejběžnější čtvrteční cena byla 41,90 korun za litr. Za posledních deset dní vzrostla průměrná cena u pump u Naturalu 95 o pět korun.

Za tímto vývojem stojí především aktuální konflikt na Blízkém východě. Válka mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem narušila dodávky ropy. Výpadky a útoky na energetickou infrastrukturu v regionu vedly k prudkému růstu cen na světových trzích, což se následně promítá i do cen pohonných hmot v Evropě včetně Česka.

Zdražování pohonných hmot bude pokračovat. Výrazněji u nafty, očekávají analytici

„Dřív jsem jezdila do práce autem každý den, ale teď už si to musím dobře rozmyslet. Když jsem si spočítala náklady, vyšlo mi, že vlak je výrazně levnější,“ uvedla například cestující z Litoměřic, která dojíždí do Ústí nad Labem.

V Ústeckém kraji navíc hraje roli i integrovaný dopravní systém, který umožňuje relativně dostupné cestování napříč regionem.

Změny si všímají i samotní řidiči autobusů, kteří jsou s cestujícími v každodenním kontaktu. „Je znát, že některé spoje jsou plnější než dřív, hlavně ráno a odpoledne, kdy lidé jezdí do práce a z práce. Dřív bývalo běžné, že si člověk bez problémů sedl, teď už jsou některé spoje skoro plné,“ popsal Tomáš, řidič linkové dopravy v regionu.

„Lidé mezi sebou často mluví o tom, kolik stojí nafta, a řeší, jestli se jim ještě vyplatí jezdit autem. Mám pocit, že víc lidí teď zkouší autobus alespoň na část cesty,“ dodal.

Největší nárůst počtu cestujících je podle něj patrný na trasách mezi menšími městy a většími centry. „Typicky třeba spoje směrem na Most jsou teď víc vytížené. Není to tak, že by byl každý autobus plný, ale ten rozdíl oproti dřívějšku je znatelný,“ uzavřel.

Kraj zdražování nechystá

Odborníci však upozorňují, že vliv drahých pohonných hmot na chování lidí má své limity. „Vyšší ceny pohonných hmot v Ústeckém kraji pravděpodobně povedou k určitému omezení automobilové dopravy, ale samy o sobě nezpůsobí masivní odliv řidičů do veřejné dopravy,“ uvedla koordinátorka týmu Doprava a mobilita Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Hana Brůhová Foltýnová.

Podle ní lze trvalejší přesun očekávat především tam, kde už dnes existuje kvalitní alternativa. „Především jde o pravidelné dojížďkové trasy, kde je veřejná doprava časově konkurenceschopná, typicky u vlakového spojení,“ doplnila.

Data podle ní potvrzují, že řidiči na růst cen reagují. „Pro Českou republiku byla odhadnuta poměrně vysoká dlouhodobá cenová elasticita poptávky po pohonných hmotách, což ukazuje, že lidé při zdražování skutečně omezují spotřebu,“ vysvětlila.

„Ovšem mezinárodní studie ukazují, že růst cen paliv vede k nárůstu poptávky po veřejné dopravě spíše v řádu jednotek procent. Typicky se pohybujeme mezi jedním až čtyřmi procenty při zhruba desetiprocentním zdražení paliv,“ uvedla.

V podmínkách Ústeckého kraje tak podle jejích slov nelze očekávat plošnou změnu chování. „Půjde spíše o selektivní efekt. Citlivější budou domácnosti, které pravidelně dojíždějí po trasách s dobrou dostupností veřejné dopravy. Naopak v perifernějších oblastech, kde veřejná doprava není plnohodnotnou alternativou, zůstane reakce omezená,“ dodala Foltýnová.

Kraj jako provozovatel spojů DPÚK a objednavatel autobusů u menších dopravců zatím na statistická data potvrzující výraznější změny v chování cestujících čeká. Zároveň uklidňuje i situaci kolem cen jízdného. Zdražovat se aktuálně nechystá.

„Palivový příplatek za tábor.“ Organizátoři mohou kvůli ceně nafty zdražovat

„Doprava v Ústeckém kraji v části dopravního plánování zůstává beze změny, jelikož Ústecký kraj zatím nepociťuje zásadně dopady zdražení cen pohonných hmot. Případné zdražení tarifu s ohledem na současnou situaci pak Ústecký kraj neplánuje,“ uvedla mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Podle ní se ceník upravuje standardně v delších intervalech. „Ceník dopravy Ústeckého kraje se upravuje zpravidla každé dva roky v závislosti na inflaci předcházejících let, vždy k 1. lednu,“ doplnila.

Pokud se tedy ceny udrží na současné úrovni, může jít o změnu, která nebude pouze dočasná, ale stane se novým standardem každodenní dopravy.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.