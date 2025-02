Bez praktiků i pohotovosti. Péče o dětské pacienty na Mostecku kolabuje

Lékařská pohotovostní služba (LPS) pro děti a dorost v mostecké nemocnici přitom funguje ve všední dny od 17 do 20 hodin, o víkendech a svátcích pak od 10 do 20 hodin. Dětské pacienty zde ošetřují praktičtí lékaři z Mostu a okolí. Těch je ale málo a jsou pracovně vytížení. Už několik měsíců tak dochází k častým výpadkům v zajištění pohotovostní služby.

Nejhorší situace nastala koncem loňského roku, kdy pohotovost nefungovala během vánočních svátků. Zlepšení nepřišlo ani po Novém roce. V lednu a v únoru se situace několikrát opakovala, naposledy uplynulou neděli.

„Omlouváme se všem rodičům, kteří musí za praktikem cestovat na pohotovost do okolních měst, a to i přesto, že chyba není na naší straně. Bohužel nemáme ani my, ani kraj, žádné nástroje, jak praktické lékaře ke službám na pohotovosti donutit,“ uvedla v oznámení pro pacienty mluvčí Miloslava Kučerová, mluvčí Krajské zdravotní (KZ), která mosteckou nemocnici spravuje.

V mostecké nemocnici se na pohotovosti pro děti podílejí čtyři praktičtí lékaři. V některé dny je nahrazují dětští lékaři z nemocnice, ovšem takové řešení má podle mluvčí KZ omezené možnosti. „Náhrada dětskými lékaři z nemocnice je velmi komplikovaná, neboť primárně musí zabezpečovat péči o hospitalizované pacienty. Současně je i problematické zapojení do pohotovostních služeb s ohledem na zákonný limit přesčasové práce, který je vyčerpán v rámci poskytování zdravotních služeb na svých odděleních,“ vysvětlila Kučerová.

Rodiče dětí, kteří potřebují lékařské ošetření a na pohotovosti není žádný lékař, jsou tak v případě potřeby odkázáni na jinou pohotovost v kraji, nejblíže v Chomutově.

Podle regionální předsedkyně Sdružení praktických lékařů ČR Romany Balatkové je problém především v nedostatku pediatrů. „V okrese Most je nás celkem 19, věkový průměr je 60,8 let, v posledních třech letech skončili čtyři lékaři, z toho pouze jedna praxe byla předána mladší kolegyni. Ostatní praxe zanikly bez náhrady,“ vyjmenovala Balatková.

Stovky dětí proto nejsou registrovány u žádného praktika, v důsledku toho nemají splněny ani povinné prohlídky a očkování. V případě zdravotních potíží míří právě na pohotovost. „Bohužel kurativní péči musí tyto děti čerpat na pohotovosti, která je poté zatížená zbytečnými návštěvami nemocných dětí, které by jistě mohly být ošetřeny v rámci běžné pracovní doby, kdyby měly svého lékaře,“ upozornila Balatková.

Primátor: Jsme jen nešťastný účastník

Problém vnímá i vedení Mostu, které na začátku ledna svolalo jednání mezi praktickými lékaři, zástupci Krajské zdravotní a Ústeckého kraje. „Jsme v pozici pouze nešťastného účastníka. Na zajištění pohotovosti kraji finančně přispíváme, a pokud by to mělo být o penězích, tak bychom se o další podporu přihlásili,“ uvedl primátor Marek Hrvol (ProMOST).

Na stole je spíš varianta zkrácení ordinační doby pohotovostní služby pro děti a dorost, a to na pátek, sobotu, neděli a svátky a rozsah hodin sloužených o víkendu na šest, tedy od 10 do 16 hodin.

„Rozhodnutí o omezení dětské LPS na pátky a víkendy se zkrácenou ordinační dobou je otázka další odborné diskuse,“ sdělila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Problémy se zajištěním lékařské pohotovosti pro děti a dorost mají i jiná města v Ústeckém kraji. K výpadkům, i když v menší míře, dochází podle Kučerové i v nemocnici v Ústí nad Labem či Teplicích.