Milionová škoda, 70 podvedených. Policie stíhá prodejce falešných lístků na fotbal

O případu v úterý informovala na webu mluvčí policie Miroslava Glogovská.
Muži se podle policie domluvili na prodeji sponzorských vstupenek na utkání mezi SK Slavia Praha a FC Barcelona, které se konalo letos v lednu. Přitom podle kriminalistů věděli, že vstupenky jsou padělané a neumožňují vstup na uvedený fotbalový zápas.
Podle dosavadních zjištění se mělo vše odehrávat tak, že mladší z mužů prostřednictvím internetu nabízel a následně prodával zájemcům zmíněné vstupenky, které obdržel od svého o pár let staršího kolegy.
Od zájemců o koupi požadoval úhradu v různých částkách, nejčastěji 4000 korun za kus, a to buď převodem na bankovní účet nebo v hotovosti. Část z takto získaných peněz si podle policie ponechal jako provizi.
Po přijetí plateb lístky zasílal na e-mailové adresy kupujících. Ti později zjistili, že jde o vstupenky neplatné, a to buď z informací dostupných na internetu, nebo až v den konání utkání u vstupu na stadion Eden, kde jim turnikety neumožnily vstup.
Policisté vyslechli velké množství lidí, zjistili, že obětí podvodu byly desítky. Fotbaloví fanoušci přišli o tisíce až desetitisíce korun.
Na základě shromážděných důkazů vyšetřovatelka v únoru obvinila oba muže ze spáchání pokračujícího trestného činu podvodu spáchaného ve formě spolupachatelství.
Staršího z mužů policisté kromě podvodu ve spolupachatelství obvinili z podvodu spáchaného samostatným jednáním, neboť se podle nich dopustil dalších obdobných skutků, tentokrát bez účasti druhého obviněného. Navíc je stíhán i pro trestný čin vydírání, který podle kriminalistů spáchal vůči jednomu z poškozených.
Během vyšetřování policisté zjistili, že se obvinění dopustili ještě dalších skutků a počet poškozených vzrostl na více než 70. Trestní stíhání obou mužů tedy vyšetřovatelka v minulých dnech rozšířila.
Celková způsobená škoda u staršího z mužů přesahuje částku 1,1 milionu korun, z čehož škodu způsobenou oběma muži ve společném jednání kriminalisté vyčíslili na 735 000 korun. V souvislosti s popsanými podvody prověřují kriminalisté také jednání dalších lidí.
Policisté upozorňují na to, že obdobné podvody s falešnými vstupenkami nejen na různá sportovní klání, ale i na jiné akce, se objevují opakovaně. „Proto doporučujeme vždy vstupenky kupovat jen od oficiálních prodejců,“ dodala mluvčí policie Miroslava Glogovská.